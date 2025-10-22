https://ria.ru/20251022/vstrecha-2049801295.html
Подготовка встречи Путина и Трампа окружена сплетнями, заявил Песков
Подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа окружена большим количеством сплетен и пересудов, большая часть из которых не РИА Новости, 22.10.2025
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, встреча путина и трампа в будапеште
