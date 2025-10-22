Рейтинг@Mail.ru
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока - РИА Новости, 22.10.2025
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
18:41 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/voskresenskiy-2049915157.html
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока - РИА Новости, 22.10.2025
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока
Увеличение объемов переработки молока в Ивановской области стало новым импульсом для развития молочного животноводства и производства молочных продуктов в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:41:00+03:00
2025-10-22T18:41:00+03:00
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока

Ивановская область может стать центром производства молока

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКорова на ферме
Корова на ферме - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Корова на ферме. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Увеличение объемов переработки молока в Ивановской области стало новым импульсом для развития молочного животноводства и производства молочных продуктов в регионе, заявил губернатор области Станислав Воскресенский
В среду Воскресенский ознакомился с работой молокозавода "РумелкоАгро – Молоко" в Иванове. За год предприятие выпустило на рынок 13 видов продукции, в том числе шесть новых – за последний месяц.
Работы над восемью проектами молочной отрасли начались в Ивановской области
29 сентября, 15:10
"Завод уверенно развивается, точно по планам. Вы помните, он был банкротом, проведена масштабная реконструкция, фактически в стенах старого завода построили новый. Работает уже в три раза больше людей, чем в прошлом году. Будут добирать до 200 человек. Так что предприятие стабильно развивается, это радует", – привели слова Воскресенского в пресс-службе облправительства.
Глава региона подчеркнул, что увеличение объемов переработки молока в регионе стало новым импульсом для развития молочного животноводства.
"То, что у нас появилась нормальная переработка, сразу повлияло на решение инвесторов о масштабных инвестициях в производство молока. Четыре объекта в этом году вводятся и еще десять – в стадии стройки. Мы несколько лет назад сделали ставку на молоко, нам многие эксперты и министерство сельского хозяйства подсказывало, что в наших широтах это хороший вариант: молоко, переработка, сыры. Я уверен, что станем одним из центров по молоку, не сразу, нужно компетенций набраться. Но видите, какими семимильными шагами наши сельхозпроизводители развиваются. Я думаю, так оно и будет", – сказал Воскресенский.
Прежний молокозавод в Иванове, основанный в 1929 году, из-за финансовых проблем прекратил работу более трех лет назад. В 2023 году на предприятие пришел новый собственник, в 2024 году завершилась реконструкция производства. С июля 2025 года начались поставки молока на завод из хозяйств Ивановской области.
В Ивановской области создадут центр компетенций в молочной отрасли
18:30
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
