https://ria.ru/20251022/voskresenskiy-2049915157.html
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока - РИА Новости, 22.10.2025
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока
Увеличение объемов переработки молока в Ивановской области стало новым импульсом для развития молочного животноводства и производства молочных продуктов в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:41:00+03:00
2025-10-22T18:41:00+03:00
2025-10-22T18:41:00+03:00
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914184313_0:115:3223:1928_1920x0_80_0_0_0936c13ec2c73c22e87f01d5d8dcab85.jpg
https://ria.ru/20250929/proekty-2045149447.html
https://ria.ru/20251022/tsentr-2049913523.html
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914184313_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_cc56a684f8016b730943611af31ef358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский
Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока
Ивановская область может стать центром производства молока
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Увеличение объемов переработки молока в Ивановской области стало новым импульсом для развития молочного животноводства и производства молочных продуктов в регионе, заявил губернатор области Станислав Воскресенский
В среду Воскресенский ознакомился с работой молокозавода "РумелкоАгро – Молоко" в Иванове. За год предприятие выпустило на рынок 13 видов продукции, в том числе шесть новых – за последний месяц.
"Завод уверенно развивается, точно по планам. Вы помните, он был банкротом, проведена масштабная реконструкция, фактически в стенах старого завода построили новый. Работает уже в три раза больше людей, чем в прошлом году. Будут добирать до 200 человек. Так что предприятие стабильно развивается, это радует", – привели слова Воскресенского в пресс-службе облправительства.
Глава региона подчеркнул, что увеличение объемов переработки молока в регионе стало новым импульсом для развития молочного животноводства.
"То, что у нас появилась нормальная переработка, сразу повлияло на решение инвесторов о масштабных инвестициях в производство молока. Четыре объекта в этом году вводятся и еще десять – в стадии стройки. Мы несколько лет назад сделали ставку на молоко, нам многие эксперты и министерство сельского хозяйства подсказывало, что в наших широтах это хороший вариант: молоко, переработка, сыры. Я уверен, что станем одним из центров по молоку, не сразу, нужно компетенций набраться. Но видите, какими семимильными шагами наши сельхозпроизводители развиваются. Я думаю, так оно и будет", – сказал Воскресенский.
Прежний молокозавод в Иванове, основанный в 1929 году, из-за финансовых проблем прекратил работу более трех лет назад. В 2023 году на предприятие пришел новый собственник, в 2024 году завершилась реконструкция производства. С июля 2025 года начались поставки молока на завод из хозяйств Ивановской области.