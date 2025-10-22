Воскресенский: Ивановская область может стать центром производства молока

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Увеличение объемов переработки молока в Ивановской области стало новым импульсом для развития молочного животноводства и производства молочных продуктов в регионе, заявил губернатор области Станислав Воскресенский

В среду Воскресенский ознакомился с работой молокозавода "РумелкоАгро – Молоко" в Иванове. За год предприятие выпустило на рынок 13 видов продукции, в том числе шесть новых – за последний месяц.

"Завод уверенно развивается, точно по планам. Вы помните, он был банкротом, проведена масштабная реконструкция, фактически в стенах старого завода построили новый. Работает уже в три раза больше людей, чем в прошлом году. Будут добирать до 200 человек. Так что предприятие стабильно развивается, это радует", – привели слова Воскресенского в пресс-службе облправительства.

Глава региона подчеркнул, что увеличение объемов переработки молока в регионе стало новым импульсом для развития молочного животноводства.

"То, что у нас появилась нормальная переработка, сразу повлияло на решение инвесторов о масштабных инвестициях в производство молока. Четыре объекта в этом году вводятся и еще десять – в стадии стройки. Мы несколько лет назад сделали ставку на молоко, нам многие эксперты и министерство сельского хозяйства подсказывало, что в наших широтах это хороший вариант: молоко, переработка, сыры. Я уверен, что станем одним из центров по молоку, не сразу, нужно компетенций набраться. Но видите, какими семимильными шагами наши сельхозпроизводители развиваются. Я думаю, так оно и будет", – сказал Воскресенский.