Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что некоторые представители бизнеса в 90-е годы сформировали за границей имущественные комплексы, "яхт поднакупили", теперь все это осталось в других странах. Он подчеркнул, что они никого не слышали, в том числе президента РФ Владимира Путина, который, по словам Володина, предупреждал их еще в 2007 году. Он добавил, что от этого никто не выиграл: ни страна, ни представители бизнеса.
"Вот это все должно наконец-то всех подвигнуть к тому, что надо беречь страну, а капитал, он может быть больше, может быть меньше, но особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что задача правительства РФ и Госдумы заключается в том, чтобы сформировать все возможности и создать правовое поле для эффективного развития.
