Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте

«

"Вот это все должно наконец-то всех подвигнуть к тому, что надо беречь страну, а капитал, он может быть больше, может быть меньше, но особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.