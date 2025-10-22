Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте - РИА Новости, 22.10.2025
20:26 22.10.2025 (обновлено: 21:50 22.10.2025)
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте - РИА Новости, 22.10.2025
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте
Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.10.2025
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте

Володин: представители бизнеса должны сделать все для людей и победы на фронте

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что некоторые представители бизнеса в 90-е годы сформировали за границей имущественные комплексы, "яхт поднакупили", теперь все это осталось в других странах. Он подчеркнул, что они никого не слышали, в том числе президента РФ Владимира Путина, который, по словам Володина, предупреждал их еще в 2007 году. Он добавил, что от этого никто не выиграл: ни страна, ни представители бизнеса.
«
"Вот это все должно наконец-то всех подвигнуть к тому, что надо беречь страну, а капитал, он может быть больше, может быть меньше, но особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что задача правительства РФ и Госдумы заключается в том, чтобы сформировать все возможности и создать правовое поле для эффективного развития.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Володин рассказал, как в Госдуме относятся к релокантам
21 августа, 09:05
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
