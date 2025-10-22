ВСУ выпустили 15 снарядов по Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов и 15 беспилотников, один мирный житель погиб, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая, Почаево и Смородино выпущено четыре боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки восьми беспилотников, один из которых подавлен. В результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая погиб мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское атаковано одним беспилотником, над Волоконовским районом и Шебекинским округом подавлено 4 беспилотника. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 11 боеприпасов и нанесены удары двумя БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18