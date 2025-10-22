ВСУ выпустили 15 снарядов по Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов и 15 беспилотников, один мирный житель погиб, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское атаковано одним беспилотником, над Волоконовским районом и Шебекинским округом подавлено 4 беспилотника. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 11 боеприпасов и нанесены удары двумя БПЛА.