ВСУ выпустили 15 снарядов по Белгородской области за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 22.10.2025
ВСУ выпустили 15 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили 15 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов и 15 беспилотников, один мирный житель погиб, сообщил глава... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
грайворон
белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили 15 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили 15 снарядов и 15 беспилотников по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 15 снарядов и 15 беспилотников, один мирный житель погиб, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 11 населенных пунктов в пяти приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Над регионом были перехвачены пять беспилотников. За отчетный период различные повреждения выявлены в семи транспортных средствах.
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды
Гладков обсудил с Файзуллиным ситуацию в ЖКХ Белгородской области
Вчера, 19:22
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая, Почаево и Смородино выпущено четыре боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки восьми беспилотников, один из которых подавлен. В результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая погиб мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское атаковано одним беспилотником, над Волоконовским районом и Шебекинским округом подавлено 4 беспилотника. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 11 боеприпасов и нанесены удары двумя БПЛА.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
 
 
