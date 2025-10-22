Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области

ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Румынские военные вместе с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что, по имеющейся информации, после взрывов некоторых раненых и погибших вывозили на катерах на румынскую территорию.