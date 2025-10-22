https://ria.ru/20251022/voennye-2049771568.html
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области - РИА Новости, 22.10.2025
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области
Румынские военные вместе с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:02:00+03:00
2025-10-22T10:02:00+03:00
2025-10-22T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
румыния
украина
сергей лебедев
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894710808_0:14:827:479_1920x0_80_0_0_a65ec043ba6fc64a5ce943a4294552dd.jpg
https://ria.ru/20240813/vzryv-1965871303.html
одесская область
румыния
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894710808_0:0:827:620_1920x0_80_0_0_c234881d94e7fdda0ee440c5158a3bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, румыния, украина, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Румыния, Украина, Сергей Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области
Лебедев: румынские военные попали под удар в порту Одесской области