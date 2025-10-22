Рейтинг@Mail.ru
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 22.10.2025
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области - РИА Новости, 22.10.2025
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области
Румынские военные вместе с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей... РИА Новости, 22.10.2025
Румынские военные с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области

Лебедев: румынские военные попали под удар в порту Одесской области

Повреждения портовой инфраструктуры Одесской области
Повреждения портовой инфраструктуры Одесской области
© Фото : Одесская областная прокуратура
Повреждения портовой инфраструктуры Одесской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Румынские военные вместе с техникой НАТО попали под удар в порту Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Есть попадания в район порта, по предварительным данным, затонул паром с техникой, которую передавали из Румынии… Румыны немного расстроены: прилетело также по их военным, которые расслабились и принимали грузы в порту", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по имеющейся информации, после взрывов некоторых раненых и погибших вывозили на катерах на румынскую территорию.
"Также местные жители сообщают о работе ПВО, предварительно, по описанию "Гепард", со стороны Румынии", - добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Под Одессой взорвались склады с военными грузами, сообщили в подполье
