В аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного сняли ограничения

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Махачкалы и Грозного, сообщила Росавиация.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Махачкалу.