Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.10.2025
10:53 22.10.2025 (обновлено: 11:00 22.10.2025)
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто
в мире, венгрия, россия, сша, владимир путин, петер сийярто, международный уголовный суд
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Венгрия не станет арестовывать президента России Владимира Путина по иску Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается МУС, президент Путин летом был в США, и его не арестовывали. Если он приедет в Венгрию, он тоже не будет арестован", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял ранее Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита Россия — США в Будапеште
