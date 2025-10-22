https://ria.ru/20251022/vengrija-2049782595.html
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.10.2025
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто
Венгрия не станет арестовывать президента России Владимира Путина по иску Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну, заявил министр... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, венгрия, россия, сша, владимир путин, петер сийярто, международный уголовный суд
