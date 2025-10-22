Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Венгрия не станет арестовывать президента России Владимира Путина по иску Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.