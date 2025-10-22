Трамп санкционировал "агрессивные действия" ЦРУ против Венесуэлы, пишет WP

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп санкционировал "агрессивные действия" ЦРУ в отношение властей Венесуэлы, которые могут привести к смене правительства, но при этом американский лидер напрямую не давал приказа свергнуть венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Хотя точные инструкции Трампа строго засекречены, два человека, знакомые с подписанным им документом, описали его как санкционирующий агрессивные действия ЦРУ против правительства Венесуэлы и связанных с ним наркоторговцев. В документе нет прямого указания свергнуть Мадуро, но он санкционирует шаги, которые могут привести к такому результату", - говорится в публикации.
Правительство Венесуэлы ранее осудило заявление Трампа, подтвердившего разрешение на проведение ЦРУ секретных операций против страны, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что центральное разведывательное управление США (ЦРУ) обеспечивает основную часть разведданных, используемых при нанесении авиаударов по небольшим судам в Карибском море, подозреваемым в перевозке наркотиков из Венесуэлы.
В последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском морекатеров, на которых якобы перевозились наркотики. Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого президент США Дональда Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.