В Венесуэле заявили о готовности поддержать Колумбию перед угрозами США
03:59 22.10.2025
В Венесуэле заявили о готовности поддержать Колумбию перед угрозами США
в мире
сша
венесуэла
колумбия
дональд трамп
густаво петро
nbc
сша
венесуэла
колумбия
в мире, сша, венесуэла, колумбия, дональд трамп, густаво петро, nbc
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Дональд Трамп, Густаво Петро, NBC
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Вооружённые силы Венесуэлы готовы поддержать Колумбию в условиях нарастающего давления со стороны США, которые стремятся унизить и ослабить эту южноамериканскую страну под предлогом борьбы с наркотрафиком, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
"Колумбия должна знать, что располагает поддержкой Боливарианских вооружённых сил. Народ Колумбии должен знать, что с этой стороны у него есть моральная, физическая поддержка и развернутые силы на нашей территории, чтобы противостоять всем угрозам, нависающим над границей", - сказал Падрино Лопес, выступление которого показал телеканал VTV.
Министр подчеркнул, что США оскорбили не только президента Колумбии, назвав его наркоторговцем, но и весь колумбийский народ и армию.
"Теперь тот, кто не склоняет голову перед североамериканским империализмом, рискует быть объявленным наркоторговцем. Это абсурдная, оскорбительная стратегия, унижающая интеллект народов Латинской Америки и Карибов", - добавил Падрино Лопес.
Глава оборонного ведомства отметил, что задача венесуэльских сил - "держать под контролем все группы, создающие насилие, выдворять их с территории Венесуэлы и нейтрализовывать при необходимости, строго в соответствии с законом и с уважением к правам человека".
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил президента США Дональда Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли 27 человек.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу. Колумбия в связи с этим отозвала посла в США для консультаций.
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Дональд Трамп, Густаво Петро, NBC
 
 
