Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей второго Совета регионов РФ и Узбекистана, отметив, что значимая составляющая стратегического партнерства двух стран - связи по линии регионов.
Второй Совет регионов России и Узбекистана проходит со вторника по среду.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в подмосковном парке "Патриот" второго Совета регионов России и Узбекистана. Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Их значимой составляющей традиционно являются связи по линии регионов. Эти связи активно поддерживаются на различных уровнях: действуют уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент добавил, что Совет регионов предоставляет хорошую возможность для прямого диалога с участием руководителей центральных и местных органов власти, предпринимателей, экспертов, представителей научных кругов, вузов и общественных организаций.
"В повестке нынешнего мероприятия - актуальные вопросы сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства, энергетики и электронной торговли, транспорта и логистики, культуры и образования. В ходе пленарного заседания и отраслевых сессий вам предстоит обменяться накопленным опытом, наметить новые, перспективные формы и методы совместной работы", - сказал российский лидер.
Путин выразил уверенность, что дискуссии будут конструктивными и содержательными, а выдвинутые идеи и инициативы получат практическую реализацию в интересах дальнейшего укрепления многопланового российско-узбекистанского взаимодействия.
Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством лидеров двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более 5 миллиардов долларов.