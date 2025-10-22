Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/uzbekistan-2049792417.html
Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана
Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 22.10.2025
Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей второго Совета регионов РФ и Узбекистана, отметив, что значимая составляющая... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:26:00+03:00
2025-10-22T11:26:00+03:00
россия
узбекистан
ташкент
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9690513d6161c8e19dc974e8ee560818.jpg
https://ria.ru/20251009/uzbekistan-2047363597.html
https://ria.ru/20251016/rossija-2048699316.html
россия
узбекистан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_424df691c470a364124002091aa0be04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, ташкент, владимир путин
Россия, Узбекистан, Ташкент, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана

Путин назвал региональные связи значимой составляющей отношений РФ и Узбекистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей второго Совета регионов РФ и Узбекистана, отметив, что значимая составляющая стратегического партнерства двух стран - связи по линии регионов.
Второй Совет регионов России и Узбекистана проходит со вторника по среду.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Президент Узбекистана назвал Россию ключевым стратегическим партнером
9 октября, 18:58
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в подмосковном парке "Патриот" второго Совета регионов России и Узбекистана. Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Их значимой составляющей традиционно являются связи по линии регионов. Эти связи активно поддерживаются на различных уровнях: действуют уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент добавил, что Совет регионов предоставляет хорошую возможность для прямого диалога с участием руководителей центральных и местных органов власти, предпринимателей, экспертов, представителей научных кругов, вузов и общественных организаций.
"В повестке нынешнего мероприятия - актуальные вопросы сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства, энергетики и электронной торговли, транспорта и логистики, культуры и образования. В ходе пленарного заседания и отраслевых сессий вам предстоит обменяться накопленным опытом, наметить новые, перспективные формы и методы совместной работы", - сказал российский лидер.
Путин выразил уверенность, что дискуссии будут конструктивными и содержательными, а выдвинутые идеи и инициативы получат практическую реализацию в интересах дальнейшего укрепления многопланового российско-узбекистанского взаимодействия.
Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе визита Путина в Узбекистан. В мероприятии под председательством лидеров двух государств приняли участие главы всех 14 узбекистанских и 28 российских регионов. По итогам работы совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более 5 миллиардов долларов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти
16 октября, 18:38
 
РоссияУзбекистанТашкентВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала