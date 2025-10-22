Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей второго Совета регионов РФ и Узбекистана, отметив, что значимая составляющая стратегического партнерства двух стран - связи по линии регионов.

Президент добавил, что Совет регионов предоставляет хорошую возможность для прямого диалога с участием руководителей центральных и местных органов власти, предпринимателей, экспертов, представителей научных кругов, вузов и общественных организаций.

"В повестке нынешнего мероприятия - актуальные вопросы сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства, энергетики и электронной торговли, транспорта и логистики, культуры и образования. В ходе пленарного заседания и отраслевых сессий вам предстоит обменяться накопленным опытом, наметить новые, перспективные формы и методы совместной работы", - сказал российский лидер.