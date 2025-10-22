https://ria.ru/20251022/ukraina-2049949722.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2025
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Николаевской, Черниговской и отдельных районах Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире, киев, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу