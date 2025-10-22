Рейтинг@Mail.ru
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 22.10.2025
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2025
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Николаевской, Черниговской и отдельных районах Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 22.10.2025
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Николаевской, Черниговской и отдельных районах Киевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве и Николаевской области в 22.55 (совпадает с мск). Перед этим тревогу объявили в Черниговской, отдельных районах Киевской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
