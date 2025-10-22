Рейтинг@Mail.ru
"Выбили систему": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
11:46 22.10.2025 (обновлено: 14:58 22.10.2025)
"Выбили систему": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
"Выбили систему": в Раде забили тревогу после ударов ВС России
Начало отопительного сезона на Украине находится под серьезной угрозой из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, сообщил депутат Верховной рады...
"Выбили систему": в Раде забили тревогу после ударов ВС России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Начало отопительного сезона на Украине находится под серьезной угрозой из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он заявил, что большая часть газовой системы в стране выведена из строя и правительство оказалось неготовым к такому развитию событий.
"<...> нам выбили практически всю газовую систему. <...> Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом", — написал он.
Ночью местные СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Сумской областях и Киевской областях.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Днепродзержинске Днепропетровской области получила повреждения гидроэлектростанция, где хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим узлам вспыхнули пожары и произошли перебои со светом.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
