Рейтинг@Mail.ru
В Уганде уточнили число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/uganda-2049808290.html
В Уганде уточнили число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей
В Уганде уточнили число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 22.10.2025
В Уганде уточнили число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей
Полиция Уганды уточнила число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе двух автобусов, объявив о 46 жертвах. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:40:00+03:00
2025-10-22T12:40:00+03:00
в мире
уганда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049788614_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_aea19c55561bfb735c1e5443e5eab14b.jpg
https://ria.ru/20241207/mikroavtobusy-1987840919.html
уганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049788614_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_38eb79c5e336d04920d9fc3a00645d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уганда
В мире, Уганда
В Уганде уточнили число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей

Полиция Уганды объявила о 46 жертвах в ДТП с участием четырех автомобилей

© Фото : Uganda Police ForceПоследствия ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Uganda Police Force
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полиция Уганды уточнила число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе двух автобусов, объявив о 46 жертвах.
В среду правоохранители Уганды сообщили, что 63 человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу.
"Мы подтверждаем, что общее число жертв трагической смертельной аварии на трассе Кампала-Гулу… составило 46 человек", - говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее странице в соцсети Х.
Как отметили правоохранители, поскольку многих людей нашли без сознания, некоторых ошибочно включили в число жертв.
По сведениям полиции Уганды, в ДТП попали два автобуса, внедорожник и грузовик. По предварительным данным правоохранителей, водитель одного из автобусов попыталась обогнать грузовик, и одновременно с этим с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник. В итоге, два автобуса совершили лобовое столкновение, после чего "возникла цепная реакция", в результате которой другие автомобили потеряли управление и перевернулись несколько раз, заключила полиция.
Место столкновения микроавтобусов в Кот-Д'Ивуаре - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Два микроавтобуса столкнулись в Кот-Д'Ивуаре, погибли не менее 26 человек
7 декабря 2024, 01:31
 
В миреУганда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала