В Уганде уточнили число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей

"Мы подтверждаем, что общее число жертв трагической смертельной аварии на трассе Кампала-Гулу… составило 46 человек", - говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее странице в соцсети Х.

По сведениям полиции Уганды, в ДТП попали два автобуса, внедорожник и грузовик. По предварительным данным правоохранителей, водитель одного из автобусов попыталась обогнать грузовик, и одновременно с этим с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник. В итоге, два автобуса совершили лобовое столкновение, после чего "возникла цепная реакция", в результате которой другие автомобили потеряли управление и перевернулись несколько раз, заключила полиция.