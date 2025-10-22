В Уганде уточнили число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей

https://ria.ru/20251022/uganda-2049808290.html
Полиция Уганды уточнила число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе двух автобусов, объявив о 46 жертвах. РИА Новости, 22.10.2025
Полиция Уганды объявила о 46 жертвах в ДТП с участием четырех автомобилей
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полиция Уганды уточнила число погибших в ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе двух автобусов, объявив о 46 жертвах.
В среду правоохранители Уганды
сообщили, что 63 человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу.
"Мы подтверждаем, что общее число жертв трагической смертельной аварии на трассе Кампала-Гулу… составило 46 человек", - говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее странице в соцсети Х.
Как отметили правоохранители, поскольку многих людей нашли без сознания, некоторых ошибочно включили в число жертв.
По сведениям полиции Уганды, в ДТП попали два автобуса, внедорожник и грузовик. По предварительным данным правоохранителей, водитель одного из автобусов попыталась обогнать грузовик, и одновременно с этим с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник. В итоге, два автобуса совершили лобовое столкновение, после чего "возникла цепная реакция", в результате которой другие автомобили потеряли управление и перевернулись несколько раз, заключила полиция.