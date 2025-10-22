"Не газ и нефть": Европа скупила у Москвы стратегический ресурс

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. В ЕС повысили пошлины на российские удобрения, чтобы ослабить зависимость от Москвы, но закупки увеличились почти в два раза. Где просчитались европейцы — в материале РИА Новости.

Хотели как лучше

С 1 июля к таможенному сбору в 6,5% Брюссель добавил 40 евро за тонну азотных и 45 — смешанных удобрений. Причем к 2028 году постепенно поднимут до 315 и 430 евро соответственно.

"Это усилит экономическую безопасность и снизит зависимость от России", — объясняли тогда в Брюсселе.

Кроме того, предполагалось поддержать таким образом внутреннее производство, пострадавшее от энергетического кризиса.

Поскольку природный газ тут — основное сырье, европейским удобрениям трудно конкурировать с российскими.

"В ЕС есть сильные игроки — Yara (Норвегия), BASF (Германия). Но их мощности сократились на 30-40% после энергокризиса 2022-го, когда цены на газ взлетели", — отмечает профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Константин Лебедев.

И они недовольны предпринятыми сейчас мерами. По их мнению, таможенные сборы должны быть больше.

"ЕС слишком долго тянул. В 2022-2023 годах чистая прибыль ведущего производителя азотных удобрений Норвегии упала на 98% — до 54 миллионов долларов. Поэтапное повышение пошлин лишь откладывает решение проблемы на потом, поскольку это скажется на сельском хозяйстве лишь с 2026-го и даже 2027 года", — указал генеральный директор Yara International Свейн Туре Холсетер.

Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев подчеркивает: все это делается за счет европейского фермера.

© AP Photo / dpa Уборка урожая в Страубинге, Германия © AP Photo / dpa Уборка урожая в Страубинге, Германия

Парадокс ЕС

А российский импорт внезапно вырос. В августе закупили в 1,7 раза больше (218 тысяч тонн), чем в июле. Потратили 79 миллионов евро (месяцем ранее было 43,5).

Особенно много заплатила Польша — 24,5 миллиона.

Словения увеличила увеличила поставки сразу в 2,1 тысячи раз (17,6 миллиона евро), Румыния — в девять (14,4 миллиона), Болгария — в четыре (1,1 миллиона), Испания — в 1,7 раза (3,7 миллиона), Германия — на десять процентов (до 5,5 миллиона).

Возобновили закупки после июльского перерыва Бельгия, Ирландия, Венгрия, Франция. Сократили — Литва, Италия, Нидерланды, Греция.

"Реакция на вызовы"

Европе приходится импортировать российские удобрения, чтобы поддержать агропромышленный сектор, объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

А увеличение закупок — реакция на накопившиеся вызовы, добавляет Лебедев.

Во-первых, на фоне заложенного роста пошлин страны спешат сделать запасы.

Во-вторых, цены снова ползут вверх из-за энергетического кризиса и перебоев в поставках из других регионов. Россия, контролируя около 20% мирового рынка азотных удобрений, предлагает конкурентные цены благодаря дешевому газу, уточняет эксперт.

"Наконец, сезонный фактор. Август — пик подготовки к осеннему севу и дефицит удобрений мог бы ударить по урожаю-2026, что для ЕС, борющегося с инфляцией в пищевой отрасли, равносильно катастрофе", — говорит он.

Тернистый путь отказа

Заменить российский импорт не получается по нескольким причинам.

Во-первых, объемы. По оценке Лебедева, Россия и Белоруссия вместе дают 40-50% мирового экспорта ключевых удобрений, таких как калий и азот.

"Во-вторых, логистика. Из России ближе и дешевле, чем из Канады или Марокко", — подчеркивает Лебедев.

В-третьих, технологическая зависимость — европейские фермеры привыкли к конкретным формулам. Переход на другие требует времени и инвестиций.

ЕС, рассчитывая на местных производителей, экспериментирует с "зелеными" удобрениями из навоза. Но пока это капля в море.

Страшный сценарий

Без российских удобрений возможен кризис в агропромышленном секторе европейской экономики, предупреждает Новикова.

Цены взлетят на 20-50 процентов, что повысит себестоимость сельскохозяйственной продукции на десять-пятнадцать процентов и вызовет инфляцию в пищевой цепочке.

"Фермеры, которые и так на грани рентабельности, понесут убытки, особенно в Польше и Германии. Урожаи сократятся на пять-десять процентов, что усугубит глобальный дефицит зерна и поднимет цены на хлеб, мясо, овощи для потребителей", — рассуждает Лебедев.