"Не газ и нефть": Европа скупила у Москвы стратегический ресурс - РИА Новости, 22.10.2025
08:00 22.10.2025 (обновлено: 08:03 22.10.2025)
"Не газ и нефть": Европа скупила у Москвы стратегический ресурс
В ЕС повысили пошлины на российские удобрения, чтобы ослабить зависимость от Москвы, но закупки увеличились почти в два раза. Где просчитались европейцы — в... РИА Новости, 22.10.2025
Новости
россия, евросоюз, экономика
Россия, Евросоюз, Экономика
"Не газ и нефть": Европа скупила у Москвы стратегический ресурс

Новикова: без российских удобрений ЕС ждет кризис в агропромышленном секторе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВесенне-полевые работы в Новосибирской области
Весенне-полевые работы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Светлана Медведева. В ЕС повысили пошлины на российские удобрения, чтобы ослабить зависимость от Москвы, но закупки увеличились почти в два раза. Где просчитались европейцы — в материале РИА Новости.

Хотели как лучше

С 1 июля к таможенному сбору в 6,5% Брюссель добавил 40 евро за тонну азотных и 45 — смешанных удобрений. Причем к 2028 году постепенно поднимут до 315 и 430 евро соответственно.
"Это усилит экономическую безопасность и снизит зависимость от России", — объясняли тогда в Брюсселе.
Кроме того, предполагалось поддержать таким образом внутреннее производство, пострадавшее от энергетического кризиса.
Поскольку природный газ тут — основное сырье, европейским удобрениям трудно конкурировать с российскими.
"В ЕС есть сильные игроки — Yara (Норвегия), BASF (Германия). Но их мощности сократились на 30-40% после энергокризиса 2022-го, когда цены на газ взлетели", — отмечает профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Константин Лебедев.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Эксперт: пошлины на удобрения из России не помогут Европе восстановиться
2 февраля, 15:02
И они недовольны предпринятыми сейчас мерами. По их мнению, таможенные сборы должны быть больше.
"ЕС слишком долго тянул. В 2022-2023 годах чистая прибыль ведущего производителя азотных удобрений Норвегии упала на 98% — до 54 миллионов долларов. Поэтапное повышение пошлин лишь откладывает решение проблемы на потом, поскольку это скажется на сельском хозяйстве лишь с 2026-го и даже 2027 года", — указал генеральный директор Yara International Свейн Туре Холсетер.
Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев подчеркивает: все это делается за счет европейского фермера.
© AP Photo / dpaУборка урожая в Страубинге, Германия
Уборка урожая в Страубинге, Германия - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / dpa
Уборка урожая в Страубинге, Германия

Парадокс ЕС

А российский импорт внезапно вырос. В августе закупили в 1,7 раза больше (218 тысяч тонн), чем в июле. Потратили 79 миллионов евро (месяцем ранее было 43,5).
Особенно много заплатила Польша — 24,5 миллиона.
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Британии рассказали о последствиях высоких цен на удобрения
28 сентября, 19:28
Словения увеличила увеличила поставки сразу в 2,1 тысячи раз (17,6 миллиона евро), Румыния — в девять (14,4 миллиона), Болгария — в четыре (1,1 миллиона), Испания — в 1,7 раза (3,7 миллиона), Германия — на десять процентов (до 5,5 миллиона).
Возобновили закупки после июльского перерыва Бельгия, Ирландия, Венгрия, Франция. Сократили — Литва, Италия, Нидерланды, Греция.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО "Алмаз Удобрения"

"Реакция на вызовы"

Европе приходится импортировать российские удобрения, чтобы поддержать агропромышленный сектор, объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
А увеличение закупок — реакция на накопившиеся вызовы, добавляет Лебедев.
Во-первых, на фоне заложенного роста пошлин страны спешат сделать запасы.
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Россия планирует поставить в Индию и Китай по пять миллионов тонн удобрений
1 сентября, 11:41
Во-вторых, цены снова ползут вверх из-за энергетического кризиса и перебоев в поставках из других регионов. Россия, контролируя около 20% мирового рынка азотных удобрений, предлагает конкурентные цены благодаря дешевому газу, уточняет эксперт.
"Наконец, сезонный фактор. Август — пик подготовки к осеннему севу и дефицит удобрений мог бы ударить по урожаю-2026, что для ЕС, борющегося с инфляцией в пищевой отрасли, равносильно катастрофе", — говорит он.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае

Тернистый путь отказа

Заменить российский импорт не получается по нескольким причинам.
Во-первых, объемы. По оценке Лебедева, Россия и Белоруссия вместе дают 40-50% мирового экспорта ключевых удобрений, таких как калий и азот.
"Во-вторых, логистика. Из России ближе и дешевле, чем из Канады или Марокко", — подчеркивает Лебедев.
Здание на склоне карьера Медвежий ручей в Норильске - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Миру грозит дефицит важнейшего сырья. Исключением станет Россия
18 сентября, 08:00
В-третьих, технологическая зависимость — европейские фермеры привыкли к конкретным формулам. Переход на другие требует времени и инвестиций.
ЕС, рассчитывая на местных производителей, экспериментирует с "зелеными" удобрениями из навоза. Но пока это капля в море.
CC BY 2.0 / CDC / Удобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
CC BY 2.0 / CDC /
Удобрения

Страшный сценарий

Без российских удобрений возможен кризис в агропромышленном секторе европейской экономики, предупреждает Новикова.
Цены взлетят на 20-50 процентов, что повысит себестоимость сельскохозяйственной продукции на десять-пятнадцать процентов и вызовет инфляцию в пищевой цепочке.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Все под контролем": Китай "выставил" Европу на миллионы евро
14 октября, 08:00
"Фермеры, которые и так на грани рентабельности, понесут убытки, особенно в Польше и Германии. Урожаи сократятся на пять-десять процентов, что усугубит глобальный дефицит зерна и поднимет цены на хлеб, мясо, овощи для потребителей", — рассуждает Лебедев.
Импорт из США, Канады или Африки дороже и логистически сложнее. Москва же переориентируется на Азию и Африку. ЕС стремится к независимости, но реальность такова, что пока российские удобрения — как воздух для европейских полей.
© РИА Новости / Илья НаймушинУборка урожая пшеницы на поле
Уборка урожая пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Уборка урожая пшеницы на поле
 
РоссияЕвросоюзЭкономика
 
 
