Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов
Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов
Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов
22.10.2025
2025-10-22T03:11:00+03:00
2025-10-22T03:11:00+03:00
2025-10-22T09:53:00+03:00
Врач Смирнова: употребление воды защитит от образования тромбов при перелете
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Упражнения, имитирующие ходьбу, выбор места в самолете, где можно вытянуть ноги, и употребление достаточного количества воды помогут защитить себя от образования тромбов во время перелетов, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелетов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, стараемся по возможности выбрать места, где можно вытянуть ноги, или вставать и проходить по салону каждые пару часов. Также полезно выполнять упражнения, которые имитируют эффект ходьбы и сокращают мышцы голени", — отметила она.
Флеболог рассказала, что есть упражнения, которые можно выполнять сидя, например, делать движения стопами от себя и к себе, вращать стопы по часовой и против часовой стрелки по пять минут.
"Во-вторых, очень важно пить достаточно воды, не кофе и сладкую газировку, а простую воду. В-третьих, людям с видимыми венами, избыточным весом или в прошлом перенесенными тромбозами я особенно рекомендую компрессионные чулки - это немедикаментозная профилактика тромбов", — добавила Смирнова
