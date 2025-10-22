Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Упражнения, имитирующие ходьбу, выбор места в самолете, где можно вытянуть ноги, и употребление достаточного количества воды помогут защитить себя от образования тромбов во время перелетов, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

"Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелетов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, стараемся по возможности выбрать места, где можно вытянуть ноги, или вставать и проходить по салону каждые пару часов. Также полезно выполнять упражнения, которые имитируют эффект ходьбы и сокращают мышцы голени", — отметила она.

Флеболог рассказала, что есть упражнения, которые можно выполнять сидя, например, делать движения стопами от себя и к себе, вращать стопы по часовой и против часовой стрелки по пять минут.