Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов
03:11 22.10.2025 (обновлено: 09:53 22.10.2025)
Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов
Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов
москва
общество, москва, елена смирнова
Общество, Москва, Елена Смирнова
Врач назвала способы профилактики тромбоза во время перелетов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Упражнения, имитирующие ходьбу, выбор места в самолете, где можно вытянуть ноги, и употребление достаточного количества воды помогут защитить себя от образования тромбов во время перелетов, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Чтобы защитить себя от тромбообразования во время перелетов, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, стараемся по возможности выбрать места, где можно вытянуть ноги, или вставать и проходить по салону каждые пару часов. Также полезно выполнять упражнения, которые имитируют эффект ходьбы и сокращают мышцы голени", — отметила она.
Елена Смирнова
 
 
