В Брянской области объявили угрозу БПЛА
В Брянской области объявили угрозу БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
В Брянской области объявили угрозу БПЛА
Опасность удара БПЛА объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.10.2025
