В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Киеве и Киевской области был объявлен около 00.00 мск. Воздушная тревога также объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.