Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента Владимира Путина, сообщил Кремль. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:22:00+03:00
2025-10-22T14:22:00+03:00
2025-10-22T15:00:00+03:00
владимир путин
плесецк
баренцево море
ту-95мс
безопасность
плесецк
баренцево море
Путин на совещании с Генеральным штабом Вооруженных сил России
Путин на совещании с Генеральным штабом Вооруженных сил России
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Вот так выглядит пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" – видео с тренировки стратегических ядерных сил России публикует Минобороны
владимир путин, плесецк, баренцево море, ту-95мс, безопасность
Владимир Путин, Плесецк, Баренцево море, Ту-95МС, Безопасность