Рейтинг@Mail.ru
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 22.10.2025 (обновлено: 15:00 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/trenirovku-2049837546.html
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина - РИА Новости, 22.10.2025
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента Владимира Путина, сообщил Кремль. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:22:00+03:00
2025-10-22T15:00:00+03:00
владимир путин
плесецк
баренцево море
ту-95мс
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049841033_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_8bfd92b90423009e5f988741e56c36bd.jpg
https://ria.ru/20251010/otvet-2047548788.html
плесецк
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании с Генеральным штабом Вооруженных сил России
Путин на совещании с Генеральным штабом Вооруженных сил России
2025-10-22T14:22
true
PT1M26S
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Вот так выглядит пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" – видео с тренировки стратегических ядерных сил России публикует Минобороны
2025-10-22T14:22
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049841033_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_7818930dd1f01086d8bc60673e0cff1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, плесецк, баренцево море, ту-95мс, безопасность
Владимир Путин, Плесецк, Баренцево море, Ту-95МС, Безопасность

Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством президента Владимира Путина, сообщил Кремль.
"Все задачи <..> выполнены", — говорится в релизе.
На мероприятии запустили несколько межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Военные задействовали:
Президент на заседании с Генштабом подчеркнул, что тренировка прошла в плановом режиме.
Пуски контролировались Национальным центром управления обороной. Тренировка позволила проверить уровень подготовки и практические навыки работы по управлению войсками, добавили в Кремле.
Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин: Россия ответит тем же на реальные испытания ядерных вооружений
10 октября, 15:56
 
Владимир ПутинПлесецкБаренцево мореТу-95МСБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала