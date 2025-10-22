Рейтинг@Mail.ru
Тренировка по управлению ядерными силами является плановой, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 22.10.2025 (обновлено: 15:26 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/trenirovka-2049838042.html
Тренировка по управлению ядерными силами является плановой, заявил Путин
Тренировка по управлению ядерными силами является плановой, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2025
Тренировка по управлению ядерными силами является плановой, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что тренировка по управлению ядерными силами является плановой. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:22:00+03:00
2025-10-22T15:26:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
генштаб вс россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049844768_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_4e2d104dd855389520885b1c923987f2.jpg
https://ria.ru/20251022/putin-2049836581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049844768_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_1997ae417d611294fea96737b909182d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность, генштаб вс россии
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Генштаб ВС России
Тренировка по управлению ядерными силами является плановой, заявил Путин

Путин сообщил, что тренировка по управлению ядерными силами является плановой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что тренировка по управлению ядерными силами является плановой.
«
“Сегодня у нас плановая, как я это подчеркнул, плановая тренировка по управлению ядерными силами”, - сказал Путин во время заседания Генштаба
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
14:18
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьГенштаб ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала