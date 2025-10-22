https://ria.ru/20251022/tonnel-2051269536.html
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса - РИА Новости, 28.10.2025
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса
Промывка Новокутузовского тоннельного комплекса началась на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-22T14:36:00+03:00
2025-10-22T14:36:00+03:00
2025-10-28T17:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
кутузовский проспект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775760868_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_425d40b7a5e9eade6ef93c1b78ef70c3.jpg
https://ria.ru/20251021/biryukov-2049541067.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775760868_533:0:1600:800_1920x0_80_0_0_f7ac881db5f41ada1ffe53febaa95b0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, кутузовский проспект
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Кутузовский проспект
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса
На западе Москвы началась промывка Новокутузовского тоннельного комплекса
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Промывка Новокутузовского тоннельного комплекса началась на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке Новокутузовского тоннельного комплекса в ЗАО. Новокутузовский комплекс расположен на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. В составе развязки – шесть тоннелей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за три дня будут приведены в порядок стены всех тоннелей.
"Вначале тщательно промоем облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора.
В работах задействуем бригаду из шести человек, тоннелемоечную и поливомоечную машины с аппаратом высокого давления", - добавляется в сообщении.