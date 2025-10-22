Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:36 22.10.2025 (обновлено: 17:39 28.10.2025)
https://ria.ru/20251022/tonnel-2051269536.html
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса - РИА Новости, 28.10.2025
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса
Промывка Новокутузовского тоннельного комплекса началась на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-22T14:36:00+03:00
2025-10-28T17:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
кутузовский проспект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775760868_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_425d40b7a5e9eade6ef93c1b78ef70c3.jpg
https://ria.ru/20251021/biryukov-2049541067.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775760868_533:0:1600:800_1920x0_80_0_0_f7ac881db5f41ada1ffe53febaa95b0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, кутузовский проспект
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Кутузовский проспект
В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса

На западе Москвы началась промывка Новокутузовского тоннельного комплекса

© Фото : официальный сайт Мэра Москвы / М. ДенисоваАвтомобили в Новокутузовском тоннеле в Москве
Автомобили в Новокутузовском тоннеле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы / М. Денисова
Автомобили в Новокутузовском тоннеле в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Промывка Новокутузовского тоннельного комплекса началась на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке Новокутузовского тоннельного комплекса в ЗАО. Новокутузовский комплекс расположен на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. В составе развязки – шесть тоннелей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за три дня будут приведены в порядок стены всех тоннелей.
"Вначале тщательно промоем облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора.
В работах задействуем бригаду из шести человек, тоннелемоечную и поливомоечную машины с аппаратом высокого давления", - добавляется в сообщении.
Фонтан Дружба народов главный фонтан ВДНХ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме
21 октября, 11:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКутузовский проспект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала