В Москве начали промывку Новокутузовского тоннельного комплекса

Автомобили в Новокутузовском тоннеле в Москве. Архивное фото

Автомобили в Новокутузовском тоннеле в Москве

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Промывка Новокутузовского тоннельного комплекса началась на западе Москвы, сообщается в Промывка Новокутузовского тоннельного комплекса началась на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Приступили к промывке Новокутузовского тоннельного комплекса в ЗАО. Новокутузовский комплекс расположен на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. В составе развязки – шесть тоннелей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за три дня будут приведены в порядок стены всех тоннелей.

"Вначале тщательно промоем облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора.