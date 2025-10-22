Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 22.10.2025 (обновлено: 16:51 22.10.2025)
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для ВСУ
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для ВСУ
США при обсуждении поставок Tomahawk Украине не решили вопрос с пусковыми установками для этих ракет, сообщает портал Axios. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для ВСУ

Axios: США и Украина не решили проблему с пусковыми установками для Tomahawk

Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США при обсуждении поставок Tomahawk Украине не решили вопрос с пусковыми установками для этих ракет, сообщает портал Axios.
"В ходе разговоров на высшем уровне о поставках Tomahawk Украине упустили из виду одну тему, пожалуй, самую важную: как Киев их будет запускать", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин и Трамп подрывают миропорядок
08:00
По данным издания, в Киеве рассчитывали получить наземные пусковые установки Typhon от компании Lockheed Martin. Тем не менее, сейчас США испытывают нехватку таких систем, так как они были недавно переданы в Австралию, Японию и на Филиппины.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме 17 октября американский президент Дональд Трамп ясно дал понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас".
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву ракет Tomahawk нанесут ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД России Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине сильно навредит перспективам нормализации отношений России и США.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа
12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
