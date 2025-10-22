https://ria.ru/20251022/svo-2049819881.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 22.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:21:00+03:00
2025-10-22T13:21:00+03:00
2025-10-22T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
https://ria.ru/20251022/svo-2049818474.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера"