Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 22.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Хотень, Ленинское, Новая Сечь, Варачино Сумской области, Новоселовка и Новгород-Северский Черниговской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сообщении.
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
ВС России освободили Ивановку Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
Спецоперация
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
