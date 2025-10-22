Суд в Болгарии пока не рассмотрел дело Гречушкина, заявили в посольстве

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Суд Болгарии пока не рассмотрел по существу вопроса дело задержанного Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Софии.

В конце сентября посольство России Болгарии сообщило РИА Новости, что российский консул посетил Гречушкина в месте предварительного заключения, проведены переговоры с местными органами по улучшению условий его содержания.

"Рассмотрения дела в суде по существу вопроса пока не было", - сказали агентству в дипмиссии.

Там давили, что посольство держит ситуацию на контроле, а консул находится в контакте с родственниками Гречушкина.

"Задержанному оказывается юридическая помощь болгарскими и кипрскими адвокатами", - заключили в дипмиссии.

Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола . Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии , куда он прибыл из Кипра

При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма.