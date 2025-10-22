Рейтинг@Mail.ru
Суд в Болгарии пока не рассмотрел дело Гречушкина, заявили в посольстве - РИА Новости, 22.10.2025
11:36 22.10.2025
Суд в Болгарии пока не рассмотрел дело Гречушкина, заявили в посольстве
Суд в Болгарии пока не рассмотрел дело Гречушкина, заявили в посольстве - РИА Новости, 22.10.2025
Суд в Болгарии пока не рассмотрел дело Гречушкина, заявили в посольстве
Суд Болгарии пока не рассмотрел по существу вопроса дело задержанного Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
болгария
бейрут
софия (город)
интерпол
болгария
бейрут
софия (город)
в мире, болгария, бейрут, софия (город), интерпол
В мире, Болгария, Бейрут, София (город), Интерпол
Суд в Болгарии пока не рассмотрел дело Гречушкина, заявили в посольстве

Суд в Болгарии пока не рассмотрел по существу дело Гречушкина

Здание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - Sofia
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Суд Болгарии пока не рассмотрел по существу вопроса дело задержанного Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Софии.
В конце сентября посольство России в Болгарии сообщило РИА Новости, что российский консул посетил Гречушкина в месте предварительного заключения, проведены переговоры с местными органами по улучшению условий его содержания.
Посольство России в Болгарии продолжит оказывать помощь Гречушкину
29 сентября, 14:47
Посольство России в Болгарии продолжит оказывать помощь Гречушкину
29 сентября, 14:47
"Рассмотрения дела в суде по существу вопроса пока не было", - сказали агентству в дипмиссии.
Там давили, что посольство держит ситуацию на контроле, а консул находится в контакте с родственниками Гречушкина.
"Задержанному оказывается юридическая помощь болгарскими и кипрскими адвокатами", - заключили в дипмиссии.
Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра.
При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма.
Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погиб 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
В МИД России высказались о задержании Гречушкина в Болгарии
21 сентября, 09:01
В МИД России высказались о задержании Гречушкина в Болгарии
21 сентября, 09:01
 
В миреБолгарияБейрутСофия (город)Интерпол
 
 
