Рейтинг@Mail.ru
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:37 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/subekty-2049778597.html
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч - РИА Новости, 22.10.2025
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч по итогам третьего квартала текущего года, сообщила... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:37:00+03:00
2025-10-22T10:37:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_e3ac2514ab0b177e12b44ceb92102c93.jpg
https://ria.ru/20251021/msp-2049568000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979865422_0:0:2447:1836_1920x0_80_0_0_97266f159ead2e61675bcc7d2eaddece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч

Количество субъектов МСП в Подмосковье выросло за 3 квартал более чем на 20 тыс

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЕкатерина Зиновьева
Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч по итогам третьего квартала текущего года, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"По итогам сентября количество субъектов МСП в Подмосковье составляет 462,6 тысячи. Таким образом, рост этого показателя в третьем квартале - 20,3 тысячи. При этом по сравнению с годом ранее число МСП увеличилось на 15,5 тысячи", - отметила Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В ведомстве отметили, что предприниматели в Подмосковье заняты в сфере машиностроения, медицины и образования, IT, сфере услуг и туризма, производстве детских товаров и многих других.
Максим Решетников на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Более 3 тысяч субъектов МСП подали заявки на патентование изобретений
Вчера, 13:20
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала