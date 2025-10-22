https://ria.ru/20251022/subekty-2049778597.html
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье выросло более чем на 20 тысяч по итогам третьего квартала текущего года, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"По итогам сентября количество субъектов МСП в Подмосковье составляет 462,6 тысячи. Таким образом, рост этого показателя в третьем квартале - 20,3 тысячи. При этом по сравнению с годом ранее число МСП увеличилось на 15,5 тысячи", - отметила Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В ведомстве отметили, что предприниматели в Подмосковье заняты в сфере машиностроения, медицины и образования, IT, сфере услуг и туризма, производстве детских товаров и многих других.