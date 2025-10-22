США замедлили темпы модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото

© AP Photo / Carolyn Kaster Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США из-за шатдауна замедлили темпы модернизации ядерного арсенала, включая улучшение и замену имеющегося у страны ядерного оружия, заявил в среду глава американского минэнерго Крис Райт.

"Наши усилия по модернизации, направленные на улучшение и замену имеющегося у нас арсенала (ядерного оружия - ред.), замедляются", - сообщил он в эфире телеканала Fox News , комментируя влияние продолжающегося шатдауна в США

Ранее министерство энергетики США направило уведомление о приостановке работы сотрудникам Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.

В меморандуме отмечалось, что решение принято "в связи с экстренным прекращением деятельности агентства вследствие отсутствия бюджетного финансирования". Уведомление действует сроком до 30 дней и может быть отменено при утверждении конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.