https://ria.ru/20251022/ssha-2049897318.html
США замедлили темпы модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна
США замедлили темпы модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна - РИА Новости, 22.10.2025
США замедлили темпы модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна
США из-за шатдауна замедлили темпы модернизации ядерного арсенала, включая улучшение и замену имеющегося у страны ядерного оружия, заявил в среду глава... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:09:00+03:00
2025-10-22T17:09:00+03:00
2025-10-22T17:09:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251020/shatdaun-2049400660.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США замедлили темпы модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна
Глава Минэнерго США Райт заявил о замедлении модернизации ядерного арсенала
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США из-за шатдауна замедлили темпы модернизации ядерного арсенала, включая улучшение и замену имеющегося у страны ядерного оружия, заявил в среду глава американского минэнерго Крис Райт.
"Наши усилия по модернизации, направленные на улучшение и замену имеющегося у нас арсенала (ядерного оружия - ред.), замедляются", - сообщил он в эфире телеканала Fox News
, комментируя влияние продолжающегося шатдауна в США
.
Ранее министерство энергетики США направило уведомление о приостановке работы сотрудникам Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.
В меморандуме отмечалось, что решение принято "в связи с экстренным прекращением деятельности агентства вследствие отсутствия бюджетного финансирования". Уведомление действует сроком до 30 дней и может быть отменено при утверждении конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.
Ранее глава минэнерго США предупреждал, что из-за шатдауна в ближайшие дни у ведомства могут закончиться средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что, по его словам, "ставит страну под угрозу".