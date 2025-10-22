Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут не предоставить Аргентине $20 миллиардов в срок - РИА Новости, 22.10.2025
06:54 22.10.2025 (обновлено: 06:55 22.10.2025)
СМИ: США могут не предоставить Аргентине $20 миллиардов в срок
СМИ: США могут не предоставить Аргентине $20 миллиардов в срок
в мире
сша
аргентина
китай
скотт бессент
дональд трамп
в мире, сша, аргентина, китай, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Аргентина, Китай, Скотт Бессент, Дональд Трамп
СМИ: США могут не предоставить Аргентине $20 миллиардов в срок

Bloomberg: США могут не предоставить Аргентине $20 миллиардов в срок

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. В преддверии предстоящих промежуточных выборов в Аргентине растут сомнения в том, что второй транш помощи от США в размере 20 миллиардов долларов будет предоставлен в срок, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В октябре министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что он активно работает над привлечением частного сектора к участию в новом фонде на сумму 20 миллиардов долларов. Этот фонд должен стать дополнением к линии обмена валютами, которая включает частные банки и суверенные фонды, ориентированные на долговой рынок. Таким образом, общий объем финансирования для Аргентины может составить 40 миллиардов долларов.
"Ключевые детали, такие как условия, структура и обеспечение долга, остаются неопределёнными, что вызывает растущие сомнения в возможности заключения столь сложной и крупной сделки за несколько дней," – передает издание.
Как сообщают источники, на которые ссылается Блумберг, неопределенность вокруг финансирования усиливает давление на аргентинский песо, подрывая усилия Бессента по стабилизации экономики и поддержке президента Хавьера Милея, который является соратником американского лидера Дональда Трампа.
На фоне этих событий курс аргентинского песо упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.
В то же время газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, пишет, что администрация США пытается связать предоставление средств с ограничением доступа Китая к ресурсам и проектам в стране.
Ранее WSJ сообщила, что группа крупнейших американских банков ищет гарантии для предоставления правительству Аргентины кредита на сумму 20 миллиардов долларов США.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
