Минэнерго США объявило тендер на закупку нефти для стратегического резерва

Министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны. РИА Новости, 22.10.2025
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны.
Объявленный тендер предусматривает закупку 1 миллиона баррелей нефти с поставками в декабре 2025 и январе 2026 года. Все закупки ограничены американскими компаниями или дочерними предприятиями международных корпораций в США
, использующими исключительно нефть отечественного производства.
"Благодаря президенту и конгрессу мы можем начать процесс пополнения Стратегического нефтяного резерва. Хотя этот процесс не будет завершен в одночасье, эти меры являются важным шагом в укреплении нашей энергетической безопасности и отказе от дорогостоящей и безответственной энергетической политики предыдущей администрации", - говорится в заявлении министерства.
В настоящее время в резерве хранится чуть более 400 миллионов баррелей из общего объема в 700 миллионов.