Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго США объявило тендер на закупку нефти для стратегического резерва - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ssha-2049740605.html
Минэнерго США объявило тендер на закупку нефти для стратегического резерва
Минэнерго США объявило тендер на закупку нефти для стратегического резерва - РИА Новости, 22.10.2025
Минэнерго США объявило тендер на закупку нефти для стратегического резерва
Министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T04:03:00+03:00
2025-10-22T04:03:00+03:00
экономика
сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53695e6358524615310914f02ee9b94e.jpg
https://ria.ru/20250807/ssha-2033958473.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10df10b7e0b5ac7bdae705afa4012a8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго США объявило тендер на закупку нефти для стратегического резерва

Минэнерго США объявило тендер на закупку миллиона баррелей нефти

© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны.
Объявленный тендер предусматривает закупку 1 миллиона баррелей нефти с поставками в декабре 2025 и январе 2026 года. Все закупки ограничены американскими компаниями или дочерними предприятиями международных корпораций в США, использующими исключительно нефть отечественного производства.
"Благодаря президенту и конгрессу мы можем начать процесс пополнения Стратегического нефтяного резерва. Хотя этот процесс не будет завершен в одночасье, эти меры являются важным шагом в укреплении нашей энергетической безопасности и отказе от дорогостоящей и безответственной энергетической политики предыдущей администрации", - говорится в заявлении министерства.
В настоящее время в резерве хранится чуть более 400 миллионов баррелей из общего объема в 700 миллионов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
США хотят стать главным поставщиком нефти и газа для Азии
7 августа, 15:32
 
ЭкономикаСШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала