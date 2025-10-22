Минэнерго США объявило тендер на закупку нефти для стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Министерство энергетики США объявило о новом тендере на закупку одного миллиона баррелей сырой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны.

Объявленный тендер предусматривает закупку 1 миллиона баррелей нефти с поставками в декабре 2025 и январе 2026 года. Все закупки ограничены американскими компаниями или дочерними предприятиями международных корпораций в США , использующими исключительно нефть отечественного производства.

"Благодаря президенту и конгрессу мы можем начать процесс пополнения Стратегического нефтяного резерва. Хотя этот процесс не будет завершен в одночасье, эти меры являются важным шагом в укреплении нашей энергетической безопасности и отказе от дорогостоящей и безответственной энергетической политики предыдущей администрации", - говорится в заявлении министерства.