ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой - РИА Новости, 22.10.2025
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой
Минометный расчет группировки войск РФ "Днепр" успешно поразил и отбил нападение украинской ДРГ под Каховкой в Херсонской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2025
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой
ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Минометный расчет группировки войск РФ "Днепр" успешно поразил и отбил нападение украинской ДРГ под Каховкой в Херсонской области, сообщил РИА Новости минометчик с позывным "Камень".
"В результате нашей работы ДРГ противника была успешно поражена… ДРГ пришли ночью, соответственно, было 2 или 3 часа (ночи - ред). Поступила команда, в течение 2-3 минут мы уже собрались, половина личного состава, которая находилась на позиции, вышла охранять территорию, другая часть пошла готовить снаряды. Потом, в течение 2-3 минут поступила команда - мы начали работать и было успешное поражение живой силы противника", - рассказал о ночном бое с украинской ДРГ номер минометного расчета группировки "Днепр" с позывным "Камень".
По словам военнослужащего, попытка нападения и прорыва ДРГ под Каховкой
была успешно отбита.