ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой

"В результате нашей работы ДРГ противника была успешно поражена… ДРГ пришли ночью, соответственно, было 2 или 3 часа (ночи - ред). Поступила команда, в течение 2-3 минут мы уже собрались, половина личного состава, которая находилась на позиции, вышла охранять территорию, другая часть пошла готовить снаряды. Потом, в течение 2-3 минут поступила команда - мы начали работать и было успешное поражение живой силы противника", - рассказал о ночном бое с украинской ДРГ номер минометного расчета группировки "Днепр" с позывным "Камень".