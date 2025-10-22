Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 22.10.2025
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой - РИА Новости, 22.10.2025
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой
Минометный расчет группировки войск РФ "Днепр" успешно поразил и отбил нападение украинской ДРГ под Каховкой в Херсонской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
каховка
херсонская область
россия
каховка
херсонская область
безопасность, россия, каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Каховка, Херсонская область
ВС России поразили из миномета украинскую ДРГ под Каховкой

Минометный расчет группы "Днепр" поразил украинскую ДРГ под Каховкой

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 22 окт - РИА Новости. Минометный расчет группировки войск РФ "Днепр" успешно поразил и отбил нападение украинской ДРГ под Каховкой в Херсонской области, сообщил РИА Новости минометчик с позывным "Камень".
"В результате нашей работы ДРГ противника была успешно поражена… ДРГ пришли ночью, соответственно, было 2 или 3 часа (ночи - ред). Поступила команда, в течение 2-3 минут мы уже собрались, половина личного состава, которая находилась на позиции, вышла охранять территорию, другая часть пошла готовить снаряды. Потом, в течение 2-3 минут поступила команда - мы начали работать и было успешное поражение живой силы противника", - рассказал о ночном бое с украинской ДРГ номер минометного расчета группировки "Днепр" с позывным "Камень".
По словам военнослужащего, попытка нападения и прорыва ДРГ под Каховкой была успешно отбита.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и антенну ВСУ под Краматорском
Специальная военная операция на Украине Безопасность Россия Каховка Херсонская область
 
 
