В ЛНР уничтожили группу ВСУ, имевшую форму ВС России, сообщил Марочко - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 22.10.2025 (обновлено: 06:05 22.10.2025)
В ЛНР уничтожили группу ВСУ, имевшую форму ВС России, сообщил Марочко
В ЛНР уничтожили группу ВСУ, имевшую форму ВС России, сообщил Марочко
Российские силы уничтожили украинскую ДРГ в районе населенного пункта Надия в ЛНР, у украинских боевиков при себе была форма ВС РФ с поддельными документами и... РИА Новости, 22.10.2025
В ЛНР уничтожили группу ВСУ, имевшую форму ВС России, сообщил Марочко

Марочко: ВС РФ уничтожили в ЛНР группу ВСУ, имевшую российскую форму

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК 22 окт - РИА Новости. Российские силы уничтожили украинскую ДРГ в районе населенного пункта Надия в ЛНР, у украинских боевиков при себе была форма ВС РФ с поддельными документами и гражданские вещи, что говорит о попытке вероятной провокации в прифронтовой зоне, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через ЛБС. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ. После боестолкновения часть боевиков была ликвидирована. Следует отметить, что при осмотре личных вещей ликвидированных диверсантов в вещевом мешке обнаружены гражданские вещи и форменная одежда ВС РФ с поддельными документами. Вероятнее всего, готовилась очередная провокация в прифронтовой зоне с целью дискредитации ВС РФ", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Боец рассказал, как дрон сбил "Бабу-Ягу" при попытке удара ВСУ по ВС России
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
