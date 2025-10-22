https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049744791.html
Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец
Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 22.10.2025
Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец
Танкисты танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск РФ "Центр", во время выполнения боевой задачи попали под огонь...
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be6379ebfa5f0e86f211e591851e07a4.jpg
россия
Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец
Экипаж танка ВС РФ 15 часов лежал у подбитой машины, отбиваясь от обстрелов ВСУ
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Танкисты танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск РФ "Центр", во время выполнения боевой задачи попали под огонь противника — их техника была поражена противотанковой ракетой.
Как рассказал РИА Новости старший механик-водитель с позывным "Колючий", после попадания экипаж оказался под обстрелом и более 15 часов провёл под горящим танком.
"Однажды у нас была задача — проложить дорогу с "ножами" ("нож" на танке — это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения - ред.) Не доехав до цели, где-то посередине поля, нам прилетел ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.) в башню. Танк загорелся. Командир танка был ранен. Я тоже. Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда", - рассказал военнослужащий.
По его словам, противник продолжал атаковать, применяя FPV-дроны и сбрасывая боеприпасы на повреждённую машину.
"Постоянные сбросы, FPV-дроны отрабатывали по танку. Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя", - отметил "Колючий".
За проявленное мужество и стойкость механик-водитель был награждён медалью "За отвагу".