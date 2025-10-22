Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Танкисты танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск РФ "Центр", во время выполнения боевой задачи попали под огонь противника — их техника была поражена противотанковой ракетой.

Как рассказал РИА Новости старший механик-водитель с позывным "Колючий", после попадания экипаж оказался под обстрелом и более 15 часов провёл под горящим танком.

"Однажды у нас была задача — проложить дорогу с "ножами" ("нож" на танке — это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения - ред.) Не доехав до цели, где-то посередине поля, нам прилетел ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.) в башню. Танк загорелся. Командир танка был ранен. Я тоже. Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда", - рассказал военнослужащий.

По его словам, противник продолжал атаковать, применяя FPV-дроны и сбрасывая боеприпасы на повреждённую машину.

"Постоянные сбросы, FPV-дроны отрабатывали по танку. Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя", - отметил "Колючий".