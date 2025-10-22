Рейтинг@Mail.ru
Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 22.10.2025
Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец
Танкисты танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск РФ "Центр", во время выполнения боевой задачи попали под огонь...
2025
Специальная военная операция на Украине, Россия
Экипаж танка ВС России 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ, рассказал боец

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Танкисты танкового батальона Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск РФ "Центр", во время выполнения боевой задачи попали под огонь противника — их техника была поражена противотанковой ракетой.
Как рассказал РИА Новости старший механик-водитель с позывным "Колючий", после попадания экипаж оказался под обстрелом и более 15 часов провёл под горящим танком.
"Однажды у нас была задача — проложить дорогу с "ножами" ("нож" на танке — это модульный комплекс динамической защиты третьего поколения - ред.) Не доехав до цели, где-то посередине поля, нам прилетел ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.) в башню. Танк загорелся. Командир танка был ранен. Я тоже. Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда", - рассказал военнослужащий.
По его словам, противник продолжал атаковать, применяя FPV-дроны и сбрасывая боеприпасы на повреждённую машину.
"Постоянные сбросы, FPV-дроны отрабатывали по танку. Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя", - отметил "Колючий".
За проявленное мужество и стойкость механик-водитель был награждён медалью "За отвагу".
