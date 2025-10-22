https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049743400.html
Боец рассказал, как дрон сбил "Бабу-Ягу" при попытке удара ВСУ по ВС России
Боец рассказал, как дрон сбил "Бабу-Ягу" при попытке удара ВСУ по ВС России - РИА Новости, 22.10.2025
Боец рассказал, как дрон сбил "Бабу-Ягу" при попытке удара ВСУ по ВС России
Российский дрон сбил украинскую "Бабу-ягу" в момент попытки удара по позициям ВС РФ на сумском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий 137-го полка... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T04:51:00+03:00
2025-10-22T04:51:00+03:00
2025-10-22T08:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049754417_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0663028657799e3d92a39bb014337d9.jpg
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049740000.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049754417_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_21f3dbebe2b6b9a5451574ba69ec9fb2.jpg
Российский дрон сбил "Бабу-ягу" ВСУ в момент попытки удара по российским позициям
Российский дрон сбил "Бабу-ягу" ВСУ в момент попытки удара по российским позициям, сообщил РИА Новости военнослужащий 137-го полка группировки войск "Север" с позывным "Лис". Впечатляющие кадры уничтожения тяжелого агрокоптера оказались в распоряжении агентства.
2025-10-22T04:51
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как дрон сбил "Бабу-Ягу" при попытке удара ВСУ по ВС России
Российский дрон сбил "Бабу-ягу" ВСУ в момент попытки удара по позициям ВС РФ