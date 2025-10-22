Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 22.10.2025 (обновлено: 08:09 22.10.2025)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049740000.html
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как дрон сбил "Бабу-Ягу" при попытке удара ВСУ по ВС России

КУРСК, 22 окт - РИА Новости. Российский дрон сбил украинскую "Бабу-ягу" в момент попытки удара по позициям ВС РФ на сумском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий 137-го полка группировки войск "Север" с позывным "Лис".
Видео уничтожения тяжелого агрокоптера ВСУ оказалось в распоряжении агентства.
"Операторы "мавика" подлетели очень близко к вражеской "Бабе-яге". Вы можете детально рассмотреть на кадрах, как забитый под завязку агродрон минирует дорогу. Но это был ее последний рейс. Наш FPV-дрон прилетел точно в цель", - рассказал "Лис".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Боец рассказал, как уцелел при атаке ракетами HIMARS по своей позиции
03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
