Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/sovfed-2049828087.html
Совфед одобрил закон о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
Совфед одобрил закон о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов - РИА Новости, 22.10.2025
Совфед одобрил закон о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
Сенаторы одобрили закон, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными полномочиями при выявлении РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:49:00+03:00
2025-10-22T13:49:00+03:00
общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
https://ria.ru/20251009/sovfed-2047182726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Совфед одобрил закон о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов

Совфед одобрил закон о расширении полномочий ФСБ и следственных изоляторов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными полномочиями при выявлении отдельных административных правонарушений.
В частности, документом уточняется, что сотрудники следственных изоляторов и ФСБ смогут доставлять в служебные помещения указанных органов граждан, совершивших административные правонарушения, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, ФСБ, Росгвардии или уголовно-исполнительной системы.
К таким нарушениям также относятся передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, исправительных центрах или следственных изоляторах, а также самовольное проникновение на охраняемые объекты, включая объекты ФСБ, Росгвардии, СВР и МЧС России.
Законом предусмотрено наделение должностных лиц ФСБ России полномочиями по административному задержанию и составлению протоколов об административных правонарушениях.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Совфеде предложили завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году
9 октября, 04:00
 
ОбществоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала