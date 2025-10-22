Самарский губернатор поучаствовал в Совете регионов России и Узбекистана

САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поучаствовал во втором Совете регионов России и Узбекистана в Московской области, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В среду в Московской области проходит второй Совет регионов России и Узбекистана. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер России Денис Мантуров, в делегацию вошли главы 17 регионов России, включая Федорищева. В состав делегации Узбекистана под руководством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева вошли главы всех регионов страны. На пленарном заседании совета выступили Мантуров и Ходжаев. Так, первый вице-премьер России зачитал приветственный адрес от президента России Владимира Путина.

"Глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в пленарном заседании совета. Были подписаны соглашения между правительством Самарской области и хокимиятами (администрациями - ред.) Наманганской и Ферганской областей об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Федорищев провел переговоры с хокимом (главой) Наманганской области Шавкатом Абдуразаковым. Губернатор Самарской области отметил, что сторонам необходимо усиливать экономическое сотрудничество.

"Запланировали открыть фирменные магазины, в которых будет не только текстиль, легкая промышленность, но еще и продуктовые товары из Узбекистана. Кроме этого, наши туристы должны иметь возможность удобно летать в республику Узбекистан. Ну и, конечно, промышленность. Определили много точек, по которым нужно больше взаимодействовать. Это приведет к общему успеху, позволит нашим странам укреплять, интегрировать экономическое взаимодействие", - сообщил Федорищев.

Губернатор добавил, что самарские товары также будут представлены на территории региона-партнера в Узбекистане.