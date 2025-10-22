Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор поучаствовал в Совете регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 22.10.2025
17:22 22.10.2025
Самарский губернатор поучаствовал в Совете регионов России и Узбекистана
Самарский губернатор поучаствовал в Совете регионов России и Узбекистана
Самарский губернатор поучаствовал в Совете регионов России и Узбекистана
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поучаствовал во втором Совете регионов России и Узбекистана в Московской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2025
россия
узбекистан
самарская область
вячеслав федорищев
денис мантуров
владимир путин
россия
узбекистан
самарская область
россия, узбекистан, самарская область, вячеслав федорищев, денис мантуров, владимир путин
Россия, Узбекистан, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Денис Мантуров, Владимир Путин
Самарский губернатор поучаствовал в Совете регионов России и Узбекистана

Федорищев поучаствовал во втором Совете регионов России и Узбекистана

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поучаствовал во втором Совете регионов России и Узбекистана в Московской области, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
В среду в Московской области проходит второй Совет регионов России и Узбекистана. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер России Денис Мантуров, в делегацию вошли главы 17 регионов России, включая Федорищева. В состав делегации Узбекистана под руководством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева вошли главы всех регионов страны. На пленарном заседании совета выступили Мантуров и Ходжаев. Так, первый вице-премьер России зачитал приветственный адрес от президента России Владимира Путина.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана
11:26
"Глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в пленарном заседании совета. Были подписаны соглашения между правительством Самарской области и хокимиятами (администрациями - ред.) Наманганской и Ферганской областей об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Федорищев провел переговоры с хокимом (главой) Наманганской области Шавкатом Абдуразаковым. Губернатор Самарской области отметил, что сторонам необходимо усиливать экономическое сотрудничество.
"Запланировали открыть фирменные магазины, в которых будет не только текстиль, легкая промышленность, но еще и продуктовые товары из Узбекистана. Кроме этого, наши туристы должны иметь возможность удобно летать в республику Узбекистан. Ну и, конечно, промышленность. Определили много точек, по которым нужно больше взаимодействовать. Это приведет к общему успеху, позволит нашим странам укреплять, интегрировать экономическое взаимодействие", - сообщил Федорищев.
Губернатор добавил, что самарские товары также будут представлены на территории региона-партнера в Узбекистане.
Кроме того, делегации Самарской области встретились с руководством Кашкадарьинской и Ташкентской областей.
Мужчина подписывает документы в офисе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Доход МСП Самарской области в сфере фитнеса превысил 1 млрд рублей
14 октября, 16:41
 
РоссияУзбекистанСамарская областьВячеслав ФедорищевДенис МантуровВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
