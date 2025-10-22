Архангельская область наращивает сотрудничество с Узбекистаном

АРХАНГЕЛЬСК, 22 окт – РИА Новости. Делегация Архангельской области принимает участие в заседаниях Совета регионов России и Узбекистана, подписан ряд важных соглашений, стороны нацелены на последовательное развитие взаимовыгодного сотрудничества в промышленной, экономической и гуманитарной сферах, сообщил губернатор Александр Цыбульский, который возглавляет делегацию региона.

Цыбульский отметил, что Совет регионов России и Узбекистана — ключевая площадка для обсуждения вопросов межрегионального взаимодействия и укрепления деловых связей между странами.

"В рамках форума провёл переговоры с представителями Ташкентской и Навоийской областей Республики Узбекистан. Совместно нацелены на последовательное развитие взаимовыгодного сотрудничества в промышленной, экономической и гуманитарной сферах", - сообщил Цыбульский в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в апреле на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ – Центральная Азия" было подписано соглашение о сотрудничестве между Архангельской и Навоийской областями. На полях Совета утвердили дорожную карту по его практической реализации, в которой определены приоритетные направления и механизмы взаимодействия на ближайшие два года.

"Кроме того, подписал соглашение о сотрудничестве между Архангельской и Ташкентской областями. Мы уже на протяжении трёх лет развиваем кооперационные связи с предприятиями Узбекистана и заинтересованы не только в сохранении позитивной динамики, но и в расширении направлений взаимодействия", - отметил Цыбульский.

Он пояснил, что архангельские промышленные предприятия готовы поставлять в Ташкентскую область лесопромышленную продукцию, химические материалы, мебель, участвовать в развитии энергетического комплекса региона.

Особое внимание уделили вопросам научно-образовательного сотрудничества. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова уже взаимодействует с рядом вузов Узбекистана, включая Навоийский государственный горный институт. Кроме того, достигнута договорённость об организации бизнес-миссий, которые позволят компаниям регионов установить более тесные и практикоориентированные связи.

На пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана Цыбульский представил опыт Архангельской области по развитию сотрудничества с регионами Узбекистана.

"За последние годы нам удалось выстроить системное взаимодействие, которое сегодня развивается уже в практической плоскости. Ещё недавно географическая удалённость казалась серьёзным барьером, однако активный обмен делегациями, заключённые соглашения и реализуемые проекты наглядно показывают обратное — интерес и готовность к взаимовыгодной кооперации", - считает Цыбульский.

Он отметил, что по итогам первого полугодия внешнеторговый оборот Архангельской области с Республикой Узбекистан вырос почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о растущей деловой активности и укреплении доверия между регионами.

Губернатор отметил, что в целом совместная работа с узбекскими регионами направлена на формирование устойчивых, доверительных отношений.