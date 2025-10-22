Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсуждают в Смоленске

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Образовательный семинар "С заботой о защитниках и их семьях" для представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям открылся в среду в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
В программе двухдневного семинара -лекции, практикумы, мастер-классы и деловые интерактивы. В числе спикеров — федеральные эксперты общества "Знание".
"В Смоленской области выстроена системная работа по оказанию социальной, медицинской, психологической помощи участникам СВО и их близким. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, поддержка защитников — это дань со стороны государства. Этим принципом мы руководствуемся в своей работе. Сегодня в регионе действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей. В полном объеме реализуется базовый стандарт оказания помощи на региональном и муниципальном уровнях", - написал Анохин.
Губернатор отметил, что регулярно встречается в муниципалитетах с самими защитниками и их близкими. "Мы обсуждаем эффективность мер поддержки, реагируем на запросы наших бойцов, чтобы совершенствовать эту работу. При координации регионального филиала фонда "Защитники Отечества" организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и их семей. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство", - рассказал он.
В области также активно реализуется программа "Герои СВОего времени. Смоленск", направленная на подготовку управленцев из числа участников СВО. Это региональный аналог федерального проекта "Время героев". Обучение проходят уже 13 курсантов, добавил Анохин.