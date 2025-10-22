Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсуждают в Смоленске

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Образовательный семинар "С заботой о защитниках и их семьях" для представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям открылся в среду в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.

В программе двухдневного семинара -лекции, практикумы, мастер-классы и деловые интерактивы. В числе спикеров — федеральные эксперты общества "Знание".

"В Смоленской области выстроена системная работа по оказанию социальной, медицинской, психологической помощи участникам СВО и их близким. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, поддержка защитников — это дань со стороны государства. Этим принципом мы руководствуемся в своей работе. Сегодня в регионе действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей. В полном объеме реализуется базовый стандарт оказания помощи на региональном и муниципальном уровнях", - написал Анохин

Губернатор отметил, что регулярно встречается в муниципалитетах с самими защитниками и их близкими. "Мы обсуждаем эффективность мер поддержки, реагируем на запросы наших бойцов, чтобы совершенствовать эту работу. При координации регионального филиала фонда "Защитники Отечества" организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и их семей. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство", - рассказал он.