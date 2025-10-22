Рейтинг@Mail.ru
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсуждают в Смоленске
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:02 22.10.2025
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсуждают в Смоленске
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсуждают в Смоленске - РИА Новости, 22.10.2025
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсуждают в Смоленске
Образовательный семинар "С заботой о защитниках и их семьях" для представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, организаций,... РИА Новости, 22.10.2025
смоленская область
общество
василий анохин
смоленская область
смоленск
россия
Наталья Макарова
Наталья Макарова
общество, василий анохин, смоленская область, смоленск, россия
Смоленская область, Общество, Василий Анохин, Смоленская область, Смоленск, Россия
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсуждают в Смоленске

Семинар "С заботой о защитниках и их семьях" открылся в Смоленске

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Образовательный семинар "С заботой о защитниках и их семьях" для представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям открылся в среду в Смоленске, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
В программе двухдневного семинара -лекции, практикумы, мастер-классы и деловые интерактивы. В числе спикеров — федеральные эксперты общества "Знание".
Смоленской области выстроена системная работа по оказанию социальной, медицинской, психологической помощи участникам СВО и их близким. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, поддержка защитников — это дань со стороны государства. Этим принципом мы руководствуемся в своей работе. Сегодня в регионе действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей. В полном объеме реализуется базовый стандарт оказания помощи на региональном и муниципальном уровнях", - написал Анохин.
Губернатор отметил, что регулярно встречается в муниципалитетах с самими защитниками и их близкими. "Мы обсуждаем эффективность мер поддержки, реагируем на запросы наших бойцов, чтобы совершенствовать эту работу. При координации регионального филиала фонда "Защитники Отечества" организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и их семей. В эту работу вовлечены бизнес, крупные предприятия, НКО, волонтеры, духовенство", - рассказал он.
В области также активно реализуется программа "Герои СВОего времени. Смоленск", направленная на подготовку управленцев из числа участников СВО. Это региональный аналог федерального проекта "Время героев". Обучение проходят уже 13 курсантов, добавил Анохин.
 
Смоленская область
 
 
