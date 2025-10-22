СМИ: архиепископа Армянской апостольской церкви вызвали в СК Армении

ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости. Архиепископа Армянской апостольской церкви Натана Ованнисяна пригласили в Следственный комитет Армении, сообщает онлайн-издание ArmLur.am, ссылаясь на свои источники.
Ранее издание "Айкакан жаманак", принадлежащее семье армянского премьера Никола Пашиняна, опубликовало записи телефонного разговора, предположительно, архиепископа Натана Ованисяна и бывшего жезлоносца католикоса всех армян иеромонаха Агана Ернджакяна. В записи, предположительно, иеромонах жалуется, что его назначили служить в часовне в городе Ванадзор, сетует, что для него не нашлось лучшего места, и заявляет, что католикос якобы интересовался, почему он с семьей не участвует в митингах против Пашиняна. В СК сообщили РИА Новости, что на этом основании было инициировано уголовное производство по признакам статьи "воспрепятствование или принуждение к проведению или участию в собрании".
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка
27 июня, 10:48
"Согласно информации, поступившей в ArmLur.am, архиепископа Натана Ованнисяна вчера вечером пригласили в Следственный комитет и допросили... Согласно нашим сведениям, допрос длился недолго", - говорится в сообщении.
Более того, согласно данным СМИ, когда архиепископа спросили, его ли голос звучит на записи, он в кругу своих приближенных заявил, что ему нечего сказать относительно незаконно полученной записи разговора.
Ранее суд в Ереване арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртича Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна. Следствие также требует ареста бухгалтера Арагацотнской епархии. Епископ стал третьим арестованным высокопоставленным священнослужителем после архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна
28 июня, 07:48