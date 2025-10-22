Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита России и США

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Министр подчеркнул, что это инструменты провоенных сил – "фейковые новости, слухи и ссылки на неназванных официальных лиц", и надо быть готовыми к их потоку, пока саммит не состоится.