Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита России и США - РИА Новости, 22.10.2025
16:53 22.10.2025
Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита России и США
Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил венгерский министр... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
сша
будапешт
петер сийярто
в мире, россия, сша, будапешт, петер сийярто
В мире, Россия, США, Будапешт, Петер Сийярто
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Меня нисколько не удивляет, что в последние дни в различных СМИ непрерывным потоком идут новости, слухи и фейки о том, что мирного саммита не будет, или что он может не состояться, или что он не состоится сейчас. Это следует считать естественным, поскольку провоенный лагерь и обслуживающие его СМИ явно заинтересованы в том, чтобы этот мирный саммит не состоялся, и борются с ним своими силами", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр подчеркнул, что это инструменты провоенных сил – "фейковые новости, слухи и ссылки на неназванных официальных лиц", и надо быть готовыми к их потоку, пока саммит не состоится.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Сийярто унизил Сикорского из-за угроз в адрес Путина
12:41
 
В миреРоссияСШАБудапештПетер Сийярто
 
 
