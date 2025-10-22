Рейтинг@Mail.ru
Говорить о переносе саммита России и США некорректно, заявил Сийярто
11:06 22.10.2025 (обновлено: 11:14 22.10.2025)
Говорить о переносе саммита России и США некорректно, заявил Сийярто
Говорить о переносе саммита России и США некорректно, заявил Сийярто

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Некорректно говорить о переносе саммита РФ-США в Будапеште, потому что дата изначально не была назначена, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Я очень надеюсь, что этот саммит состоится. Даты объявлено пока не было, поэтому я не понимаю, что значит "перенос", если даты не было названо", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN.
Министр сообщил, что в среду проведет переговоры с госсекретарем США Марком Рубио, и выразил надежду, что после нее будет "яснее представлять себе ситуацию".
На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Венгрия не будет выполнять решение МУС по аресту Путина, заявил Сийярто
