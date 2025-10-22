Сийярто унизил Сикорского из-за угроз в адрес Путина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в социальной сети X раскритиковал польского коллегу Радослава Сикорского за его слова о возможном задержании самолета президента России Владимира Путина в случае пролета над Польшей.
Накануне он заявил, что его страна не будет гарантировать безопасный пролет Путина на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, если это прикажет Международный уголовный суд.
«
"Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток — 2"?" — написал Сийярто.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угрозы со стороны Польши в адрес Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявлял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" Путина неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.