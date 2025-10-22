Рейтинг@Mail.ru
Стрелявшего в Белграде заподозрили в попытке убийства - РИА Новости, 22.10.2025
18:20 22.10.2025
Стрелявшего в Белграде заподозрили в попытке убийства
Стрелявшего в Белграде заподозрили в попытке убийства - РИА Новости, 22.10.2025
Стрелявшего в Белграде заподозрили в попытке убийства
Стрелявший в среду у здания Скупщины (парламента) Сербии и ранивший человека мужчина подозревается в попытке убийства и создании общественной опасности,... РИА Новости, 22.10.2025
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
Стрелявшего в Белграде заподозрили в попытке убийства

Стрелявший в Белграде подозревают в попытке убийства и создании общей опасности

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде
Полицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде
БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Стрелявший в среду у здания Скупщины (парламента) Сербии и ранивший человека мужчина подозревается в попытке убийства и создании общественной опасности, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.
Президент Сербии Александр Вучич в среду сообщил, что у парламента Сербии произошел террористический акт в лагере сторонников сербских властей перед парламентом, прозванном в Белграде "Чациленд".
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич отреагировал на обвинения в причастности к теракту в Сербии
16:35
16:35
"По обоснованному подозрению в совершении преступлений: попытка убийства, незаконное хранение, ношение и оборот оружия и взрывчатых веществ и создание общественной опасности подозреваемому В.А. определена мера задержания на 48 часов, и он по заявлению об уголовном деле предстанет перед прокуратурой", - говорится в сообщении МВД.
Пресс-служба ведомства также уточнила обстоятельства происшествия.
"Сегодня около 10.16 (11.16 мск - ред.) перед зданием Народной Скупщины на площади Николы Пашича В.А. 1955 года рождения, который не является участником собрания перед зданием, вошел в одну из палаток и сделал несколько выстрелов в сторону М.Б. 1968 года рождения, нанеся ему ранение в области ноги, а затем намеренно вызвал пожар в палатке, при чем взорвался маленький газовый баллон", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нападавший был вскоре задержан на месте, а пострадавший отправлен в Центр неотложной помощи.
Полицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде
Вучич прокомментировал теракт перед зданием парламента в Сербии
15:48
15:48
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
