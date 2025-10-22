Стрелявшего в Белграде заподозрили в попытке убийства

Полицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Стрелявший в среду у здания Скупщины (парламента) Сербии и ранивший человека мужчина подозревается в попытке убийства и создании общественной опасности, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Президент Сербии Александр Вучич в среду сообщил, что у парламента Сербии произошел террористический акт в лагере сторонников сербских властей перед парламентом, прозванном в Белграде "Чациленд".

"По обоснованному подозрению в совершении преступлений: попытка убийства, незаконное хранение, ношение и оборот оружия и взрывчатых веществ и создание общественной опасности подозреваемому В.А. определена мера задержания на 48 часов, и он по заявлению об уголовном деле предстанет перед прокуратурой", - говорится в сообщении МВД.

Пресс-служба ведомства также уточнила обстоятельства происшествия.

"Сегодня около 10.16 (11.16 мск - ред.) перед зданием Народной Скупщины на площади Николы Пашича В.А. 1955 года рождения, который не является участником собрания перед зданием, вошел в одну из палаток и сделал несколько выстрелов в сторону М.Б. 1968 года рождения, нанеся ему ранение в области ноги, а затем намеренно вызвал пожар в палатке, при чем взорвался маленький газовый баллон", - говорится в сообщении.