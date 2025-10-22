Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал исполнителя теракта у парламента Сербии - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 22.10.2025 (обновлено: 15:46 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/serbiya-2049863633.html
Вучич назвал исполнителя теракта у парламента Сербии
Вучич назвал исполнителя теракта у парламента Сербии - РИА Новости, 22.10.2025
Вучич назвал исполнителя теракта у парламента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что террористический акт у парламента Сербии совершил 70-летний мужчина. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:22:00+03:00
2025-10-22T15:46:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049872075_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_477f57e15b57d892f93ca644ddfbecdf.jpg
https://ria.ru/20251022/vuchich-2049843177.html
https://ria.ru/20250318/serbija-2005810520.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры теракта около здания парламента в Белграде
Кадры теракта около здания парламента в Белграде
2025-10-22T15:22
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049872075_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7c0e8cd67e2b859631a40bcff5c68cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич
Вучич назвал исполнителя теракта у парламента Сербии

Вучич заявил, что теракт у парламента Сербии совершил 70-летний мужчина

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде. 22 октября 2025
Полицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полицейские во время тушения пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде. 22 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что террористический акт у парламента Сербии совершил 70-летний мужчина.
«
"Сегодня перед домом Народной Скупщины Сербии Анджелкович Владан, рожденный в 1955 году в Белграде… совершил, это моя личная политическая оценка и как очень хорошего юриста оценка, ужасное террористическое нападение на другие лица и имущество. Он создал общую опасность. Конечно, окончательную правовую оценку и квалификацию даст прокуратура", - заявил Вучич в ходе обращения к гражданам в среду.
Он продемонстрировал видеозапись происшествия, на котором мужчина заходит в одну из палаток и затем стреляет в подошедшего позже другого мужчину, который заглянул проверить, что тот делал в палатке. Нападавший был задержан. На видео он говорит, что хотел поджечь палатку.
Пострадавший - отец двух взрослых детей, его дочь учится в вузе. По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, он потерял много крови, предстоит сложная операция.
Полицейские во время локализации пожара в лагере сторонников правительства возле здания сербского парламента в Белграде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Сербии произошел теракт
14:37
В одной из палаток сторонников президента перед зданием парламента также утром в среду произошло возгорание, огонь потушен.
МВД пока не выступило с официальным сообщением.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Сербии напали на студента — сторонника Вучича
18 марта, 18:53
 
В миреСербияБелград (город)Александр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала