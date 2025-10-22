https://ria.ru/20251022/serbiya-2049863633.html
Вучич назвал исполнителя теракта у парламента Сербии
БЕЛГРАД, 22 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что террористический акт у парламента Сербии совершил 70-летний мужчина.
«
"Сегодня перед домом Народной Скупщины Сербии
Анджелкович Владан, рожденный в 1955 году в Белграде
… совершил, это моя личная политическая оценка и как очень хорошего юриста оценка, ужасное террористическое нападение на другие лица и имущество. Он создал общую опасность. Конечно, окончательную правовую оценку и квалификацию даст прокуратура", - заявил Вучич
в ходе обращения к гражданам в среду.
Он продемонстрировал видеозапись происшествия, на котором мужчина заходит в одну из палаток и затем стреляет в подошедшего позже другого мужчину, который заглянул проверить, что тот делал в палатке. Нападавший был задержан. На видео он говорит, что хотел поджечь палатку.
Пострадавший - отец двух взрослых детей, его дочь учится в вузе. По данным министра здравоохранения Златибора Лончара, он потерял много крови, предстоит сложная операция.
В одной из палаток сторонников президента перед зданием парламента также утром в среду произошло возгорание, огонь потушен.
МВД пока не выступило с официальным сообщением.