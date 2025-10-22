Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область нуждается в своем аэропорту, заявил Сальдо - РИА Новости, 22.10.2025
15:00 22.10.2025
Херсонская область нуждается в своем аэропорту, заявил Сальдо
херсонская область
украина
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
россия
херсонская область , украина, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Украина, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Александр Кряжев
Владимир Сальдо
© РИА Новости / Александр Кряжев
Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Херсонская область нуждается в своем аэропорте, конкретные планы и параметры составят и обсудят после прекращения военного конфликта на Украине, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Всё будет зависеть от ситуации на земле, но любой регион нуждается в своем аэропорте. Конкретные планы и параметры будем составлять и обсуждать после установления мира", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о перспективах строительства аэропорта в регионе.
Минтранс России в апреле сообщал, что в работе находится вопрос восстановления аэропортов Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона и Запорожья - последние два города контролируют ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВСУ будут вынуждены уйти из правобережья Херсонской области, заявил Сальдо
Херсонская область Украина Россия Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины
 
 
