Омбудсмен Чечни обвинил кризисные центры в смерти чеченки Баймурадовой

ГРОЗНЫЙ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники кризисных центров и "псевдоправозащитники", спонсируемые западными структурами, вывезли с Северного Кавказа уроженку Чечни Айшат Баймурадову, они же могут быть причастны к ее убийству в Армении, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти пропавшей 23-летней чеченки Баймурадовой, ее тело 20 октября обнаружили в Ереване.
"Поступили сведения о трагическом происшествии с Айшат Баймурадовой. Сообщается, что ее вывезли с Кавказа представители так называемых кризисных центров и псевдоправозащитники, признанные на территории РФ иностранными агентами и спонсируемые западными структурами. По неподтвержденным данным, которые в настоящее время проверяются, именно те же сотрудники кризисных центров и псевдоправозащитники… вывезшие Айшат, могут быть причастны к ее убийству, произошедшему на территории Армении", – написал Солтаев.
Омбудсмен отметил, что психологи этих кризисных центров целенаправленно работают на Северном Кавказе и "обрабатывают женщин, особенно психологически уязвимых и слабых". По его словам, они обещают им "золотые горы" на Западе и вывозят туда под различными предлогами.
"На самом деле главная цель этих нелюдей – создание иллюзии массового домашнего насилия на Северном Кавказе. Их основная задача – дискредитация духовных и семейных ценностей, ослабление традиционных устоев общества на Кавказе", – добавил Солтаев.
Он отметил, что информация о случившемся тщательно проверяется и уточняется.