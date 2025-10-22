Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Чечни обвинил кризисные центры в смерти чеченки Баймурадовой
22:21 22.10.2025
Омбудсмен Чечни обвинил кризисные центры в смерти чеченки Баймурадовой
северный кавказ
армения
ереван
мансур солтаев
происшествия
северный кавказ
армения
ереван
северный кавказ, армения, ереван, мансур солтаев, происшествия
Северный Кавказ, Армения, Ереван, Мансур Солтаев, Происшествия
Омбудсмен Чечни обвинил кризисные центры в смерти чеченки Баймурадовой

ГРОЗНЫЙ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники кризисных центров и "псевдоправозащитники", спонсируемые западными структурами, вывезли с Северного Кавказа уроженку Чечни Айшат Баймурадову, они же могут быть причастны к ее убийству в Армении, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти пропавшей 23-летней чеченки Баймурадовой, ее тело 20 октября обнаружили в Ереване.
"Поступили сведения о трагическом происшествии с Айшат Баймурадовой. Сообщается, что ее вывезли с Кавказа представители так называемых кризисных центров и псевдоправозащитники, признанные на территории РФ иностранными агентами и спонсируемые западными структурами. По неподтвержденным данным, которые в настоящее время проверяются, именно те же сотрудники кризисных центров и псевдоправозащитники… вывезшие Айшат, могут быть причастны к ее убийству, произошедшему на территории Армении", – написал Солтаев.
Омбудсмен отметил, что психологи этих кризисных центров целенаправленно работают на Северном Кавказе и "обрабатывают женщин, особенно психологически уязвимых и слабых". По его словам, они обещают им "золотые горы" на Западе и вывозят туда под различными предлогами.
"На самом деле главная цель этих нелюдей – создание иллюзии массового домашнего насилия на Северном Кавказе. Их основная задача – дискредитация духовных и семейных ценностей, ослабление традиционных устоев общества на Кавказе", – добавил Солтаев.
Он отметил, что информация о случившемся тщательно проверяется и уточняется.
Седа Сулейманова - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
МВД объявило в розыск Седу Сулейманову, якобы похищенную в Петербурге
16 июня, 12:07
 
Северный КавказАрменияЕреванМансур СолтаевПроисшествия
 
 
