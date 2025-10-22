В Татарстане осквернили символы воинской славы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Молодые люди осквернили символы воинской славы на одной из площадей Набережных Челнов в Татарстане, один из них сказал, что сделал это ради 500 рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой зафиксировано, как молодые люди, находясь на одной из площадей Набережных Челнов , осквернили символы воинской славы России", - сообщила Волк

Она отметила, что полицейские установили личности злоумышленников. Один из них, 17-летний учащийся колледжа, который склонял своих знакомых к совершению противоправных действий, задержан. Молодой человек сказал, что совершил преступление вместе со своими знакомыми, чтобы получить 500 рублей.

Волк добавила, что в отношении остальных участников инцидента избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.