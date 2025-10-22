https://ria.ru/20251022/rossiya-2049933498.html
В Татарстане осквернили символы воинской славы
Молодые люди осквернили символы воинской славы на одной из площадей Набережных Челнов в Татарстане, один из них сказал, что сделал это ради 500 рублей, сообщила РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Молодые люди осквернили символы воинской славы на одной из площадей Набережных Челнов в Татарстане, один из них сказал, что сделал это ради 500 рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой зафиксировано, как молодые люди, находясь на одной из площадей Набережных Челнов
, осквернили символы воинской славы России", - сообщила Волк
в Telegram-канале.
Она отметила, что полицейские установили личности злоумышленников. Один из них, 17-летний учащийся колледжа, который склонял своих знакомых к совершению противоправных действий, задержан. Молодой человек сказал, что совершил преступление вместе со своими знакомыми, чтобы получить 500 рублей.
Волк добавила, что в отношении остальных участников инцидента избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ
(реабилитация нацизма - ред.). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет", - заключила официальный представитель МВД.