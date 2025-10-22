Рейтинг@Mail.ru
18:47 22.10.2025
Володин поинтересовался, входят ли устрицы в рацион депутатов Госдумы
Володин поинтересовался, входят ли устрицы в рацион депутатов Госдумы
Володин поинтересовался, входят ли устрицы в рацион депутатов Госдумы

Володин поднял вопрос о необходимости льготного налогообложения устриц

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался, входят ли устрицы в рацион питания депутатов палаты парламента, а также поднял вопрос о необходимости льготного налогообложения этого деликатеса.
Госдума в среду рассматривает в первом чтении правительственный проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Данный вопрос возник в ходе обсуждения темы о льготах и налогах на сверхдоходы.
"Вот у нас, допустим, рыбопродукты облагаются по льготной шкале, так? Так. Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления. У кого в рационе устрицы? Руки поднимите. Смеемся? Правильно. Почему? А потому что тот, кто, как правило, их полюбил, может и платить другую цену за них. Вот такой подход должен быть. И когда речь идет о налогообложении сверхдоходов, скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным и этого продукта", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы
Он также обратил внимание, что министр финансов РФ Антон Силуанов "записывает про устрицы".
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Володин рассказал, какие задачи решает бюджет страны
Россия Вячеслав Володин Антон Силуанов Госдума РФ Общество
 
 
