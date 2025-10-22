Совфед одобрил закон о возможности работы сотрудникам УИС после ранения

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) и органов принудительного исполнения, получившие ранения и увечья в ходе специальной военной операции и признанные негодными к службе, смогут продолжить службу.

Документом определяется круг лиц, которые могут быть назначены на должности в УИС и в органах принудительного исполнения.

В том числе сотрудники, признанные военно-врачебной комиссией не годными к службе в УИС и в органах принудительного исполнения по состоянию здоровья вследствие ранения или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в периоды: призыва по мобилизации, в военное время, в условиях военного положения, чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, в период проведения контртеррористической операции, а также иных операций, проводимых Вооруженными Силами РФ , другими войсками, воинскими формированиями и органами, являющиеся ветеранами боевых действий в связи с исполнением служебных обязанностей и изъявившие желание продолжить службу в УИС, в органах принудительного исполнения.

Предельный возраст для поступления на службу в УИС, в том числе для граждан, впервые поступающих на службу в УИС, определяются возрастными ограничениями для пребывания на службе в УИС.

Кроме того, закон предусматривает возможность заключения краткосрочных (до одного года) контрактов на прохождение службы в УИС для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.