15:46 22.10.2025
Совфед одобрил закон о возможности работы сотрудникам УИС после ранения
Совфед одобрил закон о возможности работы сотрудникам УИС после ранения

Здание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, по которому сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) и органов принудительного исполнения, получившие ранения и увечья в ходе специальной военной операции и признанные негодными к службе, смогут продолжить службу.
Документом определяется круг лиц, которые могут быть назначены на должности в УИС и в органах принудительного исполнения.
В том числе сотрудники, признанные военно-врачебной комиссией не годными к службе в УИС и в органах принудительного исполнения по состоянию здоровья вследствие ранения или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в периоды: призыва по мобилизации, в военное время, в условиях военного положения, чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, в период проведения контртеррористической операции, а также иных операций, проводимых Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, являющиеся ветеранами боевых действий в связи с исполнением служебных обязанностей и изъявившие желание продолжить службу в УИС, в органах принудительного исполнения.
Предельный возраст для поступления на службу в УИС, в том числе для граждан, впервые поступающих на службу в УИС, определяются возрастными ограничениями для пребывания на службе в УИС.
Кроме того, закон предусматривает возможность заключения краткосрочных (до одного года) контрактов на прохождение службы в УИС для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях.
"Помимо изложенного, закон предусматривает возможность, основания и условия: изменения режима служебного времени сотрудников УИС, возложения на них дополнительных обязанностей, командирования в другую местность, временного перевода в другое подразделение без изменения характера службы и установления иных особых условий и дополнительных ограничений без согласия сотрудников УИС", – говорится в заключении оборонного комитета Совфеда.
