Россия готовит ответные меры против норвежских рыболовецких компаний
2025-10-22T18:26:00+03:00
россия
норвегия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовецких компаний и своевременно объявит о них европейской стороне, ограничения с российской стороны будут введены в 2025 году, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия
вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков
заявил, что Россия
примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
"Мы сейчас готовим ответные меры, о которых объявим Норвежской стороне своевременно", - сказал глава ведомства на полях международного рыбопромышленного форума.
"Конечно", - добавил он, отвечая на вопрос, в этом ли году заработают ответные меры.