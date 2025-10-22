Рейтинг@Mail.ru
22.10.2025
Россия готовит ответные меры против норвежских рыболовецких компаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Россия готовит ответные меры в отношении норвежских рыболовецких компаний и своевременно объявит о них европейской стороне, ограничения с российской стороны будут введены в 2025 году, заявил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
"Мы сейчас готовим ответные меры, о которых объявим Норвежской стороне своевременно", - сказал глава ведомства на полях международного рыбопромышленного форума.
"Конечно", - добавил он, отвечая на вопрос, в этом ли году заработают ответные меры.
