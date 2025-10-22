Россия открыта для решений по контролю над вооружениями, заявил Рябков

Рейтинг@Mail.ru
17:12 22.10.2025 (обновлено: 18:52 22.10.2025)
© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия оставляет открытой дверь для политико-дипломатических решений в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, в стратегической сфере накопилось немало труднорешаемых проблем, связанных, прежде всего, с дестабилизирующими доктринальными установками и военно-техническими программами стран Запада. Среди таких негативных факторов он назвал враждебную политику стран НАТО, "способную привести к лобовому столкновению ядерных держав", развитие альянсом схем и средств их ядерных миссий, включая расширение географии ядерного присутствия США в Европе, выстраивание глобальной и многосферной системы противоракетной обороны США и сопряженных с ней противоракетных куполов других западных стран.
«
"Наращивание Западом высокоточных дальнобойных потенциалов для так называемых превентивных обезоруживающих ударов, включая передовое развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Разумеется, планы США и ряда их союзников по выведению оружия в космос с превращением его в среду боевых действий. Этот перечень далеко не полон. Изложенное не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства, включая Россию, на принятие компенсирующих военно-технических мер", - сказал Рябков на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения".
По его словам, наиболее актуальный пример вынужденных ответных шагов России - это отказ от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в свете "планов и практических шагов по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и другого западного производства".
"Тем не менее, на перспективу, мы оставляем открытой дверь для политико-дипломатических решений", - добавил он.
Заседание состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.
