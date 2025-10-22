https://ria.ru/20251022/rossija-2049799069.html
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета - РИА Новости, 22.10.2025
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета
Фракция "Единая Россия" в Госдуме приняла решение поддержать проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении, заявил первый... РИА Новости, 22.10.2025
александр жуков
единая россия
госдума рф
александр жуков, единая россия, госдума рф
Александр Жуков, Единая Россия, Госдума РФ
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета
"Единая Россия" в первом чтении поддержала проект бюджета на 2026 год