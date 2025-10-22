Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета - РИА Новости, 22.10.2025
12:00 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/rossija-2049799069.html
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета - РИА Новости, 22.10.2025
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета
Фракция "Единая Россия" в Госдуме приняла решение поддержать проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении, заявил первый... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:00:00+03:00
2025-10-22T12:00:00+03:00
александр жуков
единая россия
госдума рф
https://ria.ru/20251022/byudzhet-2049795309.html
александр жуков, единая россия, госдума рф
Александр Жуков, Единая Россия, Госдума РФ
"Единая Россия" поддержала проект госбюджета

"Единая Россия" в первом чтении поддержала проект бюджета на 2026 год

Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме приняла решение поддержать проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в первом чтении, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Единая Россия" приняла решение голосовать за бюджет в первом чтении. Мы поддержим цели и параметры бюджета... но вместе с правительством будем продолжать работу по выделению дополнительных ассигнований на многие социальные, в том числе, направления ко второму чтению", - сказал он журналистам.
Бюджет решает все задачи обеспечения безопасности России, заявил Володин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
