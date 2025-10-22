"Росконгресс" стал механизмом реализации потенциала ШОС, заявил Кобяков

ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Фонд "Росконгресс" после подписания меморандума о взаимопонимании с секретариатом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) фактически становится механизмом реализации его потенциала, заявил в среду советник президента РФ Антон Кобяков.

Кобяков выступил с речью на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и фондом "Росконгресс" в Пекине.

"ШОС и "Росконгресс" связывают особые отношения, благодаря доверию лидеров России и государств-членов ШОС, сегодня официально в торжественной обстановке подписывается меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и "Росконгрессом" в интересах развития ШОС, как организации, и ее потенциала", - заявил Кобяков.

По его словам, "это накладывает особую ответственность за результаты такой работы, фактически "Росконгресс" становится механизмом реализации потенциала секретариата ШОС".

"Убеждены, что совместная работа будет полезной для развития общих коммуникационных площадок международного уровня в целях стимулирования межгосударственного взаимодействия стран-участниц ШОС, содействия всестороннему и сбалансированному экономическому росту", - отметил он.

Кобяков сообщил, что фонд "Росконгресс" создан в соответствии с решением президента Российской Федерации в 2007 году, это крупнейший организатор общероссийских международных конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий, событий в области культуры. В прошлом году фонд "Росконгресс" провел более 500 мероприятий, в этом году – около 400.

"Фонд фактически является инструментом развития России, эффективным инструментом дипломатии диалоговых структур, давно установлены и поддерживаются тесные связи с секретариатом ШОС, высокие представители которого являются постоянными участниками Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российской энергетической недели и других мероприятий на высшем уровне, проводимых фондом "Росконгресс", - добавил он.